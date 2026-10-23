Indyjski krykiecista Ishan Kishan opuści drugi międzynarodowy mecz Twenty20 przeciwko Nowej Zelandii, który odbędzie się w sobotę w Christchurch w Nowej Zelandii. Indyjska Rada Kontroli Krykieta (BCCI) poinformowała o tym w piątek, 23 października.

Kontuzja w pierwszym meczu

28-letni zawodnik doznał niskiego stopnia urazu prawego mięśnia przywodziciela podczas otwierającego meczu pięciomeczowej serii między Indiami a Nową Zelandią w czwartek. Indie wygrały to spotkanie przewagą czterech wicketów. Pierwszy mecz otworzył serię Twenty20 między dwiema reprezentacjami narodowymi.

Więcej aktualnych wiadomości na kanale UA.News w Telegramie Telegram.

Powrót zawodnika do zdrowia

Jak informuje Channel NewsAsia, zespół medyczny BCCI monitoruje powrót Kishana do zdrowia po kontuzji. W chwili komunikatu BCCI zawodnik został wykluczony ze składu jedynie na drugi mecz serii. Kolejne spotkanie w Christchurch będzie drugim dla obu drużyn w pięciomeczowym starciu.

Czytaj nas na