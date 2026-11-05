Reprezentacja Indii w krykiecie pokonała Nową Zelandię pięcioma wicketami w pierwszym meczu serii One Day International w Auckland w Nowej Zelandii. Virat Kohli zdobył 74 runy i został najskuteczniejszym zawodnikiem spotkania na stadionie Eden Park, które kilkakrotnie przerywano z powodu deszczu, informuje Dawn.

Kohli zdobył 74 runy

Z powodu deszczu Indie musiały zdobyć 143 runy według skróconych zasad Duckwortha-Lewisa i osiągnęły cel na 56 piłek przed końcem meczu. Dzięki temu zwycięstwu indyjska drużyna objęła prowadzenie 1:0 w serii pięciu spotkań.

Kohli wszedł na boisko pod koniec pierwszego overu po tym, jak Rohit Sharma odpadł, nie zdobywając ani jednej runy. W 51 piłkach zaliczył 13 uderzeń za cztery runy i jedno uderzenie za sześć. Kohli zdobył swoje 80. półwiecze w ODI w 35 piłkach.

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Wraz z kapitanem zespołu Shubmanem Gillem Kohli stworzył partnerstwo na 113 runów. Gill zdobył 37 runów z 56 piłek. Deszcz przerwał pościg za celem w 11. overze przy wyniku 54-1, a następnie ponownie po 12. overze. Po wznowieniu gry Indie potrzebowały 79 runów w 20 overach. Jacob Duffy zdobył trzy wickety dla Nowej Zelandii.

Nowa Zelandia zdobyła 185 runów

Wcześniej Indie wygrały losowanie i wybrały grę w polu. Początek meczu opóźniono o 10 minut z powodu krótkotrwałego deszczu. Nowa Zelandia zakończyła swoją część gry z 185 runami i wszystkimi zawodnikami wyeliminowanymi w 41. overze.

Najwięcej w drużynie Nowej Zelandii zdobył Tim Seifert — 38 runów. Zastąpił Devona Conwaya, który doznał wstrząśnienia mózgu po zderzeniu z Mattem Henrym podczas treningu we wtorek. Glenn Phillips zdobył 30 runów, Daryl Mitchell — 28, a Blair Tickner — 34 z 23 piłek. W składzie Indii Arshdeep Singh zdobył cztery wickety, a Gurnoor Brar — trzy. Drugi mecz serii odbędzie się w sobotę w Wellington.

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