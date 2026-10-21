We Francji skrzydłowy Paris Saint-Germain Chwicza Kwaracchelia przejdzie operację po zerwaniu więzadła krzyżowego przedniego w kolanie. 25-letni piłkarz doznał kontuzji w domowym meczu Ligi Mistrzów przeciwko Barcelonie, który PSG wygrało 4:2.

Operacja w najbliższych dniach

Francuski klub poinformował, że Kwaracchelia przejdzie operację w najbliższych dniach, jednak nie podał terminu jego powrotu do zdrowia. Jak informuje Sky Sports, z powodu kontuzji zawodnik z pewnością opuści wyjazdowy mecz Ligi Mistrzów z Aston Villą 8 grudnia. Uraz stawia również pod znakiem zapytania jego powrót na boisko przed końcem sezonu.

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Inni kontuzjowani zawodnicy PSG

W ubiegłym sezonie Kwaracchelia został uznany najlepszym zawodnikiem Ligi Mistrzów. Jest również nominowany do Złotej Piłki 2026 po kampanii, w której pomógł PSG po raz drugi z rzędu wygrać Ligę Mistrzów i zdobyć tytuł mistrza Francji.

W meczu z Barceloną kontuzji doznali także Ousmane Dembélé, obecny zdobywca Złotej Piłki, oraz kapitan zespołu Marquinhos. Według oświadczenia klubu obaj piłkarze mają urazy uda i będą przechodzić leczenie w ciągu najbliższych kilku tygodni.

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