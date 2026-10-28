W Wielkiej Brytanii rozgrywający NFL Philadelphia Eagles Jalen Hurts zagrał mecz po wykryciu zakrzepu w łydce, a następnie zdiagnozowano u niego zakrzepicę żył głębokich i liczne zakrzepy w obu płucach. Philadelphia Eagles poinformowali, że prawdopodobnie opuści on resztę sezonu. Leczenie obejmuje przyjmowanie leków rozrzedzających krew, a rokowania dotyczące jego powrotu do zdrowia są pozytywne, podaje BBC Sport.

Zakrzep wykryto przed meczem w Londynie

4 października podczas meczu przeciwko Los Angeles Rams inny zawodnik nadepnął Hurtsowi na lewą łydkę. Rozgrywający dokończył spotkanie, a 8 października zgłosił problem zespołowi. Przez cały tydzień normalnie trenował i przechodził leczenie w czwartek oraz piątek.

10 października Eagles przylecieli do Londynu, gdzie tego samego wieczoru Hurts zgłosił się do Cleveland Clinic. Badanie USG wykazało powierzchowny zakrzep w żyle łydki, jednak lekarze zezwolili mu na grę następnego dnia. 11 października rozegrał pełny mecz przeciwko Jacksonville Jaguars na stadionie Tottenham Hotspur Stadium, a później wrócił z zespołem lotem powrotnym.

W tym spotkaniu Hurts podał na 220 jardów i zaliczył jedno podanie na przyłożenie. Jacksonville Jaguars wygrali 19:17.

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Ponowne badanie zmieniło diagnozę

14 października, po codziennym leczeniu, ponowne USG wykazało, że zakrzep się przemieścił, a Hurts został wykluczony z następnego meczu. 19 października Eagles i agent zawodnika poinformowali we wspólnym oświadczeniu, że dalsze badania wykryły zakrzepicę żył głębokich i obustronną zatorowość płucną.

Główny lekarz NFL Allen Sills oświadczył, że liga nie ma odrębnego protokołu dla takich przypadków, jednak nazwał działania medyków „niezwykle ostrożnymi” i wyraził pełne zaufanie do sposobu, w jaki Eagles zajęli się sytuacją. Związek zawodników NFLPA początkowo wezwał do pełnego dochodzenia, a później NFL i NFLPA poinformowały, że wspólnie analizują okoliczności sprawy.

Międzynarodowe mecze NFL

Dr Nico Mihic, lokalny koordynator medyczny kolejnego międzynarodowego meczu NFL w Madrycie 8 listopada, zaznaczył, że zakrzepy wśród sportowców zdarzają się rzadko. Jak powiedział, decyzje dotyczące aktywności fizycznej, snu lub długiego lotu po wykryciu zakrzepu podejmowane są indywidualnie.

Przypadek Hurtsa zwiększył uwagę poświęcaną opiece medycznej nad zawodnikami podczas międzynarodowych meczów NFL. W tym sezonie liga organizuje rekordowe dziewięć spotkań poza Stanami Zjednoczonymi.

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