Rozgrywający klubu NFL Baltimore Ravens, Lamar Jackson, przejdzie operację prawego kciuka. Główny trener zespołu, Jesse Minter, poinformował, że dwukrotny najbardziej wartościowy zawodnik NFL trafi na listę kontuzjowanych na co najmniej cztery kolejne mecze, pisze Sky Sports News.

Kontuzja w pierwszej akcji ofensywnej

Jackson doznał urazu ręki rzucającej już w pierwszej akcji ofensywnej Ravens w meczu przeciwko Buffalo Bills, który zakończył się porażką Baltimore 10:36. Obrońca Bills, Greg Rousseau, uderzył go w rękę.

Po meczu Minter, odpowiadając na pytanie, czy uraz może zakończyć sezon Jacksona, powiedział: „Zobaczymy”. Rozgrywający wrócił na boisko po opuszczeniu trzech meczów z powodu wysokiego skręcenia kostki.

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Problemy z rozgrywającymi

W pierwszej połowie urazu palca u nogi doznał także rezerwowy rozgrywający Tyler Huntley. W rezultacie na boisko wszedł niewybrany w drafcie debiutant Joe Fagnano, trzeci wybór na tej pozycji. Skompletował 10 z 21 podań na 91 jardów i zaliczył jedno przechwycenie.

Po porażce Baltimore ma bilans 4–4 i zajmuje ostatnie miejsce w dywizji AFC North. Następny mecz zespół rozegra w czwartek przeciwko Jacksonville Jaguars. Termin transferów w NFL przypada na 10 listopada, więc klub nadal może skorzystać z rynku transferowego.

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