Pittsburgh Steelers pokonali New Orleans Saints 16:10 w pierwszym meczu sezonu zasadniczego NFL rozegranym w Paryżu we Francji. Rozgrywający Pittsburgha Aaron Rodgers wyprzedził Peytona Manninga pod względem liczby podań na przyłożenie w karierze i awansował na trzecie miejsce w historii ligi.

Historyczne podanie Rodgersa

Jak podaje Sky Sports News, Rodgers pobił wynik Manninga wynoszący 539 podań na przyłożenie w pierwszej połowie spotkania. Posłał czterojardowe podanie do tight enda Darnella Washingtona, który zdobył pierwsze przyłożenie w historii meczów NFL w Paryżu.

Rodgers skompletował 19 z 30 podań na 212 jardów i zaliczył jedno podanie na przyłożenie. Jaylen Warren zdobył 101 jardów w 18 próbach biegowych. DK Metcalf złapał dwa podania na 56 jardów, w tym 51-jardowe podanie poprzedzające przyłożenie Washingtona.

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Decydujące momenty meczu

Chris Boswell wykorzystał wszystkie trzy próby field goali dla Pittsburgha. Jego kopnięcie z 28 jardów przyniosło pierwsze punkty w historii NFL w Paryżu, a field goal z 47 jardów pod koniec drugiej kwarty dał Steelers prowadzenie 13:10 przed przerwą.

Rozgrywający Saints Tyler Shough skompletował 30 z 38 podań na 278 jardów, zaliczył jedno podanie na przyłożenie do Devaughna Vele i został przechwycony w drugiej połowie. New Orleans miało okazję zmniejszyć stratę, ale Daniel Carlson nie wykorzystał field goala z 52 jardów na dziesięć minut przed końcem spotkania. Po zwycięstwie Pittsburgh ma bilans 5-2, a Saints — 2-5.

Mecz na Stade de France obejrzało 78 488 widzów. Paryż został jednym z trzech nowych miast-gospodarzy międzynarodowych meczów NFL w sezonie 2026, obok Melbourne i Rio de Janeiro.

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