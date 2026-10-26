Hiszpański piłkarz Barcelony Lamine Yamal po raz trzeci z rzędu zdobył nagrodę dla najlepszego młodego piłkarza świata podczas ceremonii Złotej Piłki. Jak informuje Interia Sport, pierwsze takie wyróżnienie otrzymał w 2024 roku, a następnie dwukrotnie potwierdził ten status.

Trzecia nagroda z rzędu

W sezonie 2025/26 Yamal był jednym z liderów Barcelony. Kataloński klub obronił tytuł mistrza Hiszpanii i wygrał krajowy Superpuchar.

W 2026 roku piłkarz został również mistrzem świata w reprezentacji Hiszpanii. W finale hiszpańska drużyna pokonała aktualnych posiadaczy tytułu — reprezentację Argentyny.

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Podczas wręczenia nagrody młodzieżowej Yamal pozostawał wśród kandydatów do głównej nagrody ceremonii — Złotej Piłki. O nią rywalizowali również Kylian Mbappé z Realu Madryt oraz Harry Kane z Bayernu Monachium.

Kategoria kobiet

W kategorii kobiet zwyciężyła Vicky López. Występuje ona w kobiecej drużynie Barcelony razem z Ewą Pajor.

W przeddzień ceremonii Barcelona z Yamalem w składzie przegrała 1:2 z Realem w El Clásico na Camp Nou. Według publikacji 19-letni piłkarz rozegrał nieudany mecz i nie zdołał pomóc drużynie uniknąć porażki.

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