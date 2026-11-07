Były kanadyjski hokeista Wayne Gretzky poparł decyzję rządu Kanady o nieprzyznaniu wiz rosyjskim hokeistom na udział w młodzieżowych mistrzostwach świata. Jego zdaniem władze kanadyjskie postąpiły słusznie, odmawiając reprezentacji Rosji dopuszczenia do turnieju.

„Rozumiem stanowisko premiera, postąpił słusznie. Zajął stanowisko i jasno je wyraził. Myślę, że wielu graczy i zwykłych Kanadyjczyków podziela tę opinię” – oświadczył Gretzky.

Podkreślił, że wojna nikomu się nie podoba.

„Mamy nadzieję, że się skończy, i wolelibyśmy, żeby w ogóle się nie zaczęła” – zauważył były hokeista, którego rodzina pochodzi z terytorium współczesnej Ukrainy.

Przypomnijmy, że ulubiona drużyna Łukaszenki nie została dopuszczona do udziału w mistrzostwach świata w hokeju.

Przypomnijmy, że rosyjski narciarz Aleksander Bolszunow nie otrzymał zgody na powrót do międzynarodowych zawodów nawet w statusie neutralnym. W związku z tym sportowiec nie będzie na razie mógł brać udziału w międzynarodowych startach.

Europejska Federacja Łucznictwa (World Archery Europe, WAE) z dniem 1 stycznia 2027 r. zniesie ograniczenia dotyczące Rosyjskiej Federacji Łucznictwa, jej sportowców, drużyn i oficjalnych przedstawicieli.

Rosyjski skoczek narciarski Jewgienij Klimow otrzymał zgodę na starty w międzynarodowych zawodach w sezonie 2026/27. FIS wpisała go na listę indywidualnych sportowców neutralnych, mimo że po wybuchu wojny na pełną skalę Klimow uczestniczył w prowojennym wiecu w Moskwie i pojawiał się publicznie z symbolem „Z”.

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