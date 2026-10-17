Legia zremisowała z Cracovią i pozostała niepokonana — Interia Sport

W Krakowie, w Polsce, Cracovia zremisowała 1:1 z warszawską Legią w meczu 11. kolejki Ekstraklasy. Zespół Marka Papszuna nie przegrał żadnego z 11 meczów w sezonie 2026/27 i według Interia Sport pozostaje jedyną niepokonaną drużyną ligi.

Gole w pierwszej połowie

Goście otworzyli wynik w 26. minucie. Paweł Wszołek otrzymał piłkę na prawej flance i podał ją do środka, gdzie Michał Szewczyk przyjął piłkę, uwolnił się spod opieki i celnie uderzył na bramkę Sebastiana Madejskiego.

Cracovia wyrównała przed przerwą. W 44. minucie Gustav Henriksson podał do Lasse Nordåsa, który oddał celny strzał z dystansu. Bramkarz Legii Otto Hindrich nie zdołał obronić piłki, dlatego pierwsza połowa zakończyła się wynikiem 1:1.

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Sytuacje po przerwie

W drugiej połowie gospodarze próbowali objąć prowadzenie. W 49. minucie Otar Kakabadze uderzył, ale piłkę zablokował Rafał Augustyniak. Legia odpowiedziała sytuacją Rafała Adamskiego, jednak napastnik strzelił ponad bramką.

W 81. minucie Adamski po podaniu Bohdana Wiunnyka oddał strzał, który Madejski zatrzymał na linii bramkowej. W doliczonym czasie gry szansę na zapewnienie warszawskiej drużynie zwycięstwa miał Damian Szymański, ale bramkarz Cracovii zdołał obronić jego strzał. Mecz zakończył się wynikiem 1:1.

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