W Polsce libero reprezentacji narodowej Jakub Popiwczak stwierdził, że zawodnicy nie mieli wystarczająco dużo czasu na odpoczynek po sezonie międzynarodowym przed rozpoczęciem rozgrywek klubowych. Jak informuje Interia Sport, siatkarz opowiedział o tym w wywiadzie dla Polskiej Agencji Prasowej.

Według Popiwczaka, po dużej liczbie meczów, obciążeniu emocjonalnym i długich mistrzostwach Europy oczekiwał trzech tygodni urlopu, a następnie czasu na stopniowy powrót do klubowego rytmu. Tymczasem, w jego ocenie, zawodnicy niemal bez przerwy przeszli z jednego wymagającego cyklu do drugiego. Libero zaznaczył, że siatkarze muszą dostosować się do takiego kalendarza.

Wyniki reprezentacji i początek sezonu klubowego

W ubiegłym sezonie reprezentacja Polski prowadzona przez Nikolę Grbicia wygrała Ligę Narodów i obroniła tytuł mistrza Europy. Popiwczak występuje w klubie Aluron CMC Warta Zawiercie, w którym grają także liczni piłkarze reprezentacji narodowej.

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Drużyna z Zawiercia nieudanie rozpoczęła sezon: w inauguracyjnym meczu przegrała z GKS Katowice 0:3 — 24:26, 23:25, 22:25. Później Aluron CMC Warta Zawiercie uległ Bogdance LUK Lublin w meczu o Superpuchar Polski — 0:3, przy wynikach setów 32:34, 20:25, 18:25.

Drużyna przygotowuje się do sezonu

Popiwczak wyjaśnił, że wielu zawodników przybyło do klubu praktycznie od razu po meczach reprezentacji. Przed rozpoczęciem sezonu do Aluronu CMC Warty Zawiercie dołączyli również Tomasz Fornal i Jakub Kochanowski. Siatkarz zauważył, że rywale są szczególnie nastawieni na pokonanie drużyny, którą nazwał „galácticos”.

Nastroje w zespole poprawiło zwycięstwo nad PGE Projektem Warszawa — 18:25, 25:22, 25:17, 25:21. Popiwczak podkreślił, że wynik ten nie oznacza gotowości drużyny na wszystkie wyzwania, jednak wyraził pewność, że dzięki dalszej pracy klub będzie gotowy na kluczowe etapy sezonu.

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