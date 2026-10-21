Lin Tzu-yu obroniła tytuł w tenisie stołowym na Azjatyckich Igrzyskach Paraolimpijskich — Taipei Times
W Japonii tajwańska tenisistka stołowa Lin Tzu-yu po raz drugi z rzędu zdobyła złoty medal Azjatyckich Igrzysk Paraolimpijskich w grze pojedynczej. W finale klasy 10 pokonała rodaczkę Tian Xiao-wen wynikiem 11:4, 11:7, 11:2.
Finał w 13 minut
Decydujący mecz podczas Igrzysk Aichi-Nagoya trwał 13 minut. Zwycięstwo Lin zapewniło Tajwanowi złoty i srebrny medal w tej konkurencji, informuje Taipei Times.
Lin i Tian, które od dawna występują razem w grze podwójnej, jeszcze przed finałem zapewniły Tajwanowi dwa najwyższe miejsca na podium. Obie zawodniczki wygrały we wtorek swoje mecze półfinałowe.
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Powtórka finału z 2023 roku
Lin pokonała także Tian w finale poprzednich Azjatyckich Igrzysk Paraolimpijskich, które odbyły się w 2023 roku w Hangzhou w Chinach. Zdobyła wówczas dwa złote medale — w grze pojedynczej i mieszanej — oraz srebro w grze podwójnej kobiet wraz z Tian.
Przed obecnym finałem Tian powiedziała, że cieszy się z możliwości gry przeciwko swojej partnerce i ma nadzieję, że obie pokażą swoją najlepszą grę.