W Japonii tajwańska tenisistka stołowa Lin Tzu-yu po raz drugi z rzędu zdobyła złoty medal Azjatyckich Igrzysk Paraolimpijskich w grze pojedynczej. W finale klasy 10 pokonała rodaczkę Tian Xiao-wen wynikiem 11:4, 11:7, 11:2.

Finał w 13 minut

Decydujący mecz podczas Igrzysk Aichi-Nagoya trwał 13 minut. Zwycięstwo Lin zapewniło Tajwanowi złoty i srebrny medal w tej konkurencji, informuje Taipei Times.

Lin i Tian, które od dawna występują razem w grze podwójnej, jeszcze przed finałem zapewniły Tajwanowi dwa najwyższe miejsca na podium. Obie zawodniczki wygrały we wtorek swoje mecze półfinałowe.

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Powtórka finału z 2023 roku

Lin pokonała także Tian w finale poprzednich Azjatyckich Igrzysk Paraolimpijskich, które odbyły się w 2023 roku w Hangzhou w Chinach. Zdobyła wówczas dwa złote medale — w grze pojedynczej i mieszanej — oraz srebro w grze podwójnej kobiet wraz z Tian.

Przed obecnym finałem Tian powiedziała, że cieszy się z możliwości gry przeciwko swojej partnerce i ma nadzieję, że obie pokażą swoją najlepszą grę.

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