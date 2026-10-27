Reprezentacja Anglii w rugby league włączyła Jeza Littena i Morgana Knowlesa do wyjściowego składu na mecz Pucharu Świata z Papuą-Nową Gwineą, który odbędzie się w Wollongong w Australii. Brad O’Neill nie znalazł się w 19-osobowej kadrze meczowej, jak informuje BBC Sport.

Zmiany w składzie

Litten z Hull KR zagra na pozycji łącznika młyna. Zastąpi O’Neilla, który wystąpił z numerem dziewiątym w poprzednim meczu Anglii z Francją. O’Neill, uznany za najlepszego zawodnika Super League w 2026 roku, figuruje wśród rezerwowych, ale nie znalazł się w 19-osobowej kadrze meczowej.

Rojowy Dolphins Knowles wraca do wyjściowego składu po opuszczeniu pierwszych dwóch meczów z powodu urazu łydki. Zastąpi Victora Radleya, który rozpocznie mecz na ławce rezerwowych. Skrzydłowy Warrington Matty Ashton, powołany na mecz z Francją, utrzymał miejsce w składzie. Zach Eckersley z Wigan ponownie nie znalazł się w kadrze meczowej.

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Szanse na półfinał

Mecz Anglia — Papua-Nowa Gwinea w grupie B-C zaplanowano na piątek, 30 października, na godzinę 09:05 GMT. Anglicy muszą wygrać, aby zachować szanse na awans do półfinału, a także czekać na zwycięstwo Tonga nad Samoa w meczu 1 listopada.

Jeśli Samoa pokona Tongę, Anglia odpadnie z turnieju z powodu gorszego wyniku bezpośredniego meczu z Tongą. W przypadku zwycięstwa Tonga decydująca będzie różnica punktów między Anglią a Samoa: obecnie Anglicy tracą do Samoa 68 punktów. Po porażce z Tongą 12:30 reprezentacja Anglii rozgromiła Francję 82:0.

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