Luke Humphries wycofał się z mistrzostw Europy w darcie 2026 w Dortmundzie po zdiagnozowaniu u niego zapalenia żołądka i jelit. Informuje o tym Sky Sports News.

Zastępstwo w gronie uczestników

Humphries, który zajmuje drugie miejsce w światowym rankingu, miał po raz szósty wystąpić w tym turnieju w Dortmundzie. W ubiegłym roku dotarł do finału mistrzostw Europy i zajął drugie miejsce.

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Zgodnie z zasadami PDC Humphriesa bezpośrednio zastąpi w gronie uczestników Kim Huybrechts. Belg był najwyżej sklasyfikowanym w rankingu European Tour 2026 zawodnikiem, który nie zakwalifikował się do mistrzostw.

Mecz Huybrechtsa

W czwartek wieczorem Huybrechts zagra z Ryanem Searlem. Zwycięzca tego spotkania w sobotę zmierzy się z Dannym Noppertem lub Stephenem Buntingiem.

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