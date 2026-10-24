Luke Littler pokonał Willie O'Connora 6:3 w pierwszej rundzie mistrzostw Europy w darcie w Dortmundzie w Niemczech. Zaliczył sześć maksymalnych rzutów po 180 punktów i awansował do drugiej rundy, w której zagra z Nathanem Aspinallem, informuje Sky Sports.

Mecz z Aspinallem

Dla 19-letniego Littlera mistrzostwa Europy są szansą na zdobycie jedynego dużego turnieju, którego nie wygrał jeszcze w ciągu pierwszych dwóch lat występów na scenie dartowej.

Przed turniejem Littler nie występował od niespodziewanej porażki na młodzieżowych mistrzostwach świata. W trakcie przerwy trenował i rozegrał kilka meczów pokazowych. Dartowiec powiedział, że zmienił chwyt i technikę rzutu, ponieważ miał dużo czasu na przygotowania.

Według Littlera niedawno zaliczył dziewięciodartera w aplikacji DartCounter i postanowił trzymać się nowego podejścia, dopóki się sprawdza. W następnym meczu jego rywalem będzie Aspinall, który pokonał Cristo Reyesa 6:3.

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Van Gerwen odpadł

Aspinall przegrywał z Reyesem, ale następnie wygrał cztery legi z rzędu. W trakcie tej serii kończył legi rzutami na 134, 112 i 90 punktów.

Czterokrotny zwycięzca mistrzostw Europy Michael van Gerwen również zakończył udział w turnieju. Holender przegrał 3:6 z rodakiem Kevinem Doetsem, który w drugiej rundzie zmierzy się z Krzysztofem Ratajskim.

Do drugiej rundy awansowali także Jermaine Wattimena, Jonny Clayton, Martin Schindler i Josh Rock. Wszystkich 16 uczestników kolejnego etapu zagra w sobotę, a mecz Littlera z Aspinallem zaplanowano na wieczorną sesję. Mecze drugiej rundy będą rozgrywane do 10 wygranych legów.

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