LIV Golf przygotowuje się do zakończenia działalności po tym, jak firma finansowa BC Partners Credit wycofała się z umowy dotyczącej możliwego finansowania. Jak informuje BBC Sport, inwestor rozważał zapewnienie do 300 mln dolarów finansowania dla nowego formatu turnieju, znanego jako LIV 2.0, ale postanowił nie kontynuować umowy.

Nieudana próba ponownego uruchomienia

Potrzeba znalezienia nowego inwestora pojawiła się po tym, jak w kwietniu Saudyjski Fundusz Inwestycji Publicznych PIF przestał wspierać LIV Golf. Następnie liga w ubiegłym miesiącu złożyła wniosek o ochronę przed bankructwem. PIF udzielił pożyczki na sfinansowanie procesu restrukturyzacji.

Według BBC Sport zespół pracujący nad LIV 2.0 miał zobowiązania od współinwestorów, wsparcie w środowisku golfowym oraz około 30 zawodników, którzy zgodzili się dołączyć do projektu. Wśród nich byli zwycięzcy turniejów major. Jednocześnie źródła redakcji wskazały, że organizatorzy nie zdołali na czas zawrzeć niezbędnych porozumień.

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Rozprawa w sprawie

Liga musiała wykazać wystarczające poparcie zawodników, aby kontynuować działalność w 2027 roku. Oczekuje się, że podczas rozprawy sądowej w czwartek PIF poinformuje o niezdolności propozycji LIV 2.0 do funkcjonowania.

Jeden z najbardziej znanych zawodników, którzy dołączyli do LIV Golf w 2022 roku, Lee Westwood, powiedział we wtorek, że nie przedstawiono mu akceptowalnej propozycji dotyczącej nowego formatu. Według niego w planie LIV 2.0 nadal pozostaje wiele kwestii wymagających dopracowania. Jon Rahm i Sergio Garcia wcześniej już opuścili projekt.

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