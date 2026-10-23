Łotewskie media publiczne LSM zdecydowały, że nie będą transmitować ceremonii otwarcia i zamknięcia Letnich Igrzysk Olimpijskich Młodzieży w Dakarze w Senegalu, a także innych wydarzeń Igrzysk, podczas których przedstawiciele Rosji — państwa-agresora — i Białorusi będą występować pod narodowymi flagami. Poinformował o tym LSM English.

Igrzyska w Dakarze

Letnie Igrzyska Olimpijskie Młodzieży odbędą się w stolicy Senegalu od 31 października do 13 listopada 2026 roku. Łotwę w turnieju będzie reprezentować 18 sportowców w 12 dyscyplinach.

Początkowo zakładano, że sportowcy z Rosji i Białorusi będą rywalizować w neutralnym statusie — bez narodowych flag i symboliki. Jednocześnie estoński nadawca publiczny ERR otrzymał od Międzynarodowego Komitetu Olimpijskiego potwierdzenie, że oba państwa będą występować na Igrzyskach pod własnymi flagami.

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Relacje z występów łotewskich sportowców

LSM oświadczyło, że uważa normalizację obecności państw-agresorów na międzynarodowych wydarzeniach sportowych za niedopuszczalną, dopóki trwa rozpoczęta przez Rosję wojna przeciwko Ukrainie, a Białoruś wspiera rosyjską agresję.

Medium będzie nadal relacjonować występy łotewskich uczestników. Od 2 do 13 listopada codziennie o 16:25 na LSM.lv, platformie Replay.lv i kanale telewizyjnym LTV7 będą emitowane przeglądy Igrzysk Olimpijskich Młodzieży w Dakarze. Będą one opowiadać o osiągnięciach łotewskich sportowców, reprezentowanych przez nich dyscyplinach oraz rozwoju sportu młodzieżowego.

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