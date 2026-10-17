Polska tenisistka Magdalena Fręch zakończyła występ w kwalifikacjach turnieju WTA 500 w Ningbo w Chinach, wycofując się z meczu przeciwko Han Shi. Według Interia Sport Chinka wygrała pierwszego seta 6:4, a pojedynek nie został dokończony w drugiej partii.

Pomoc medyczna na korcie

Przy stanie 4:3 dla Shi w pierwszym secie Fręch wezwała na kort fizjoterapeutę. Portal zaznaczył, że mogło to być związane z dyskomfortem w okolicy biodra lub mięśni brzucha.

Po przerwie medycznej Polka wróciła do gry i miała trzy break pointy, aby wyrównać na 4:4, jednak ich nie wykorzystała. Shi utrzymała przewagę i wygrała pierwszą partię.

Więcej aktualnych wiadomości na kanale UA.News w Telegramie Telegram.

Odpadnięcie rozstawionej z numerem piątym

Na początku drugiego seta Fręch utrzymała własne podanie, a następnie wypracowała dwa break pointy, które mogły dać jej prowadzenie. Po kolejnych trzech wymianach przerwała mecz.

Fręch była rozstawiona z numerem piątym w kwalifikacjach. Przed rozpoczęciem eliminacji czekała na możliwe wycofania zawodniczek, które mogły zapewnić jej miejsce w turnieju głównym, jednak ostatecznie rozpoczęła turniej w kwalifikacjach.

Han Shi w chwili meczu zajmowała 217. miejsce w rankingu WTA. Po odpadnięciu Fręch w kolejnej rundzie kwalifikacji wśród polskich tenisistek pozostała Katarzyna Kawa, która ma zagrać z Darią Snigur.

Czytaj nas na