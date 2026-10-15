Rory McIlroy zakończył pierwszą rundę DP World India Championship w New Delhi w Indiach z wynikiem dwóch uderzeń poniżej par — 70. Po dniu gry częściowo przerwanym z powodu burzy i wyładowań atmosferycznych dzieli 13. miejsce i traci cztery uderzenia do lidera. Informuje o tym Sky Sports.

Czterogodzinna przerwa z powodu pogody

McIlroy rozpoczął na 10. dołku par 4 i zaliczył tam bogeya. Przed ukończeniem pierwszych dziewięciu dołków zanotował birdie na dołkach 13., 15. i 18., pokonując tę część w 34 uderzeniach. Na drugim dołku golfista dodał kolejne birdie, jednak na trzecim zaliczył drugiego bogeya w rundzie, a ostatnie sześć dołków zakończył parem.

Gra została wstrzymana, gdy McIlroy rozgrywał drugą dziewiątkę, z powodu burzy i wyładowań atmosferycznych w okolicy pola. Uczestnicy spędzili poza polem cztery godziny, a rywalizację wznowiono o 16:00 czasu lokalnego. Po rundzie McIlroy powiedział, że ogólnie jest zadowolony ze startu, choć uważał, że po wznowieniu gry mógł wykorzystać jeszcze kilka okazji.

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Wyniki pośrednie

Pośredniej tabeli wśród zawodników, którzy ukończyli rundę, przewodzi Duńczyk Niklas Norgaard z wynikiem 66 uderzeń, czyli sześć poniżej par. Reprezentant Irlandii Północnej Tom McKibbin znajduje się w grupie graczy z wynikiem minus pięć; jest w niej także Eugenio Chacarra, który zajmuje drugie miejsce w klasyfikacji Race to Dubai.

Szkoci Scott Jamieson, Ewen Ferguson i Bob MacIntyre rozpoczęli turniej wynikami 68. Tommy Fleetwood zakończył rundę na poziomie minus dwa, podobnie jak McIlroy: na swoim ostatnim, dziewiątym dołku stracił dwa uderzenia po uderzeniu z tee, po którym piłka trafiła w krzaki. Lider Race to Dubai Patrick Reed z powodu opóźnienia rozpoczął później i zdążył rozegrać tylko cztery dołki, mając dwa uderzenia powyżej par. Ostatnie cztery grupy w ogóle nie rozpoczęły pierwszej rundy, która będzie kontynuowana w piątek.

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