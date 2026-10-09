Kierowca Red Bulla Max Verstappen wywalczył pole position do sobotniego sprintu Grand Prix Singapuru. Jednocześnie sędziowie rozpatrzą incydent z pierwszego segmentu kwalifikacji do sprintu, gdy Holender wyprzedził kierowcę Ferrari Lewisa Hamiltona w strefie żółtych flag, podaje Sky Sports.

Wyniki kwalifikacji do sprintu

W finałowym segmencie kwalifikacji Verstappen przejechał tylko jedno szybkie okrążenie pod koniec sesji i wyprzedził George'a Russella z Mercedesa o nieco ponad jedną dziesiątą sekundy. Trzeci był kierowca Ferrari Charles Leclerc, który po pierwszej próbie tymczasowo prowadził w klasyfikacji.

Kierowcy McLarena Oscar Piastri i Lando Norris zajęli odpowiednio czwarte i piąte miejsce. Hamilton zakończył kwalifikacje na szóstej pozycji, a lider mistrzostw Kimi Antonelli uzyskał siódmy wynik w drugim Mercedesie.

Więcej aktualnych wiadomości na kanale UA.News w Telegramie Telegram.

Incydent pod żółtymi flagami

Incydent, który rozpatrzą sędziowie, wydarzył się w SQ1 po tym, jak Sergio Perez z Cadillaca uderzył w bariery, pozostawiając odłamki na torze. Na tym odcinku obowiązywały żółte flagi, a wyprzedzanie w takich strefach jest zabronione. Według Sky Sports Verstappen przekazał przez radio, że przepuścił Hamiltona z powrotem.

Początek drugiego segmentu kwalifikacji opóźnił się z powodu problemu z pomiarem czasu: niektóre wyniki z końcowych okrążeń SQ1 początkowo nie zostały zarejestrowane. Po potwierdzeniu ostatecznej kolejności sesję kontynuowano.

Russell zakwalifikował się na drugim miejscu w Mercedesie poprzedniej specyfikacji. Według informacji serwisu w niedzielnym głównym Grand Prix ma odbyć karę przesunięcia na polach startowych.

Czytaj nas na