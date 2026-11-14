Maldera ustalił skład Ukrainy na mecz z Irlandią Północną

Sztab trenerski reprezentacji Ukrainy wybrał podstawowy skład na mecz z drużyną Irlandii Północnej w kolejnej rundzie Ligi Narodów sezonu 2026/27.

Mecz Irlandia Północna – Ukraina odbędzie się 14 listopada w Belfaście. Gospodarzem spotkania będzie stadion „Windsor Park”. Sygnał rozpoczęcia meczu zabrzmi o godz. 21:45 czasu kijowskiego.

Główny trener „niebiesko-żółtych” Andrea Maldera dotrzymał słowa i postawił na bramkarza lizbońskiej „Benfiki” Anatolija Trubina. Linia obrony będzie składać się z Ilji Zabarniego z francuskiego PSG, środkowy obrońca „Polissia” z Żytomierza Eduard Sarapij, kapitan „Szachtara” z Doniecka Mykoła Matwienko oraz Witalij Mykolenko z „Evertonu” z Liverpoolu.

W środku pola zagrają Ołeksij Kaszczuk („Karabach”), Ołeg Oczeretko z „Szachtara”, pomocnik angielskiego „Brentfordu” Jegor Jarmoluk oraz pomocnik „Benfiki” Georgij Sudakow. W ataku zagrają Danyło Sikan („Anderlecht”) oraz napastnik „Olympiakosu” z Pireusu Roman Jaremczuk.

Pełny skład wyjściowy reprezentacji Ukrainy: Trubin – Zabarnyj, Sarapij, Matwienko, Mykolenko – Kaszczuk, Oczeretko, Jarmoluk, Sudakow – Sikan, Jaremczuk.

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