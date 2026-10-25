Manchester United wyrównał z City w 89. minucie — Sky Sports News

Manchester United zremisował 1:1 z Manchesterem City w derbach kobiecej Superligi, które odbyły się 25 października 2026 roku na Leigh Sports Village. Elisabeth Terland wyrównała w 89. minucie, przerywając perfekcyjny początek sezonu WSL Manchesteru City.

Jak informuje Sky Sports, pierwsza połowa zakończyła się bezbramkowym remisem. Po przerwie gospodynie stworzyły kilka groźnych okazji: w 55. minucie Terland z bliskiej odległości nie zdołała pokonać bramkarki Manchesteru City Yamashity, a w 60. minucie Jess Park trafiła w poprzeczkę.

Gol Shaw w jubileuszowym meczu

Wynik otworzyła Khadija Shaw, która zdobyła bramkę w swoim 100. meczu w WSL. Napastniczka Manchesteru City przyjęła piłkę tyłem do bramki, obróciła się przed Dominique Janssen i oddała niski strzał między nogami obrończyni.

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Pod koniec spotkania Manchester City mógł powiększyć przewagę, jednak Maya Le Tissier wybiła piłkę z linii bramkowej. Wkrótce potem Shaw nieudanie wybiła piłkę po dośrodkowaniu Le Tissier, a precyzyjny strzał Terland zapewnił Manchesterowi United remis.

Sytuacja w tabeli

Przed derbami Manchester City wygrał wszystkie sześć pierwszych meczów sezonu WSL. Po remisie zespół zrównał się punktami z Chelsea na szczycie tabeli, lecz ustępuje londyńskiemu klubowi bilansem bramek. Chelsea w swoim meczu odniosła zwycięstwo nad Crystal Palace po odrobieniu strat.

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