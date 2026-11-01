Manchester City pokonał London City Lionesses 2:1 na stadionie Hayes Lane i objął prowadzenie w tabeli Women’s Super League. O wynikach niedzielnych meczów informuje Sky Sports.

Zwycięstwo Manchesteru City

Przed przerwą bramkarka Mary Earps zaliczyła podwójną interwencję, nie pozwalając rywalkom otworzyć wyniku. Wkrótce potem Bunny Shaw minęła bramkarkę i strzeliła swojego dziewiątego gola w sezonie.

London City wyrównało po stałym fragmencie gry: Jana Fernández głową skierowała piłkę do siatki. Jednak 122 sekundy później Lauren Hemp ponownie wyprowadziła Manchester City na prowadzenie, finalizując podanie Mary Fowler. Shaw trafiła również w słupek, ale dwa gole wystarczyły jej drużynie do zwycięstwa.

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Arsenal uratował remis

W innym meczu Arsenal zremisował z Aston Villą 1:1 na stadionie Emirates. Gospodarze oddali 27 strzałów, lecz w 25. minucie Chasity Grant zdobyła bramkę dla Aston Villi jedynym strzałem zespołu w tym meczu.

Bramkarka Akane Okuma zanotowała osiem interwencji, jednak w 85. minucie Alessia Russo głową wykończyła dośrodkowanie Stiny Blackstenius i wyrównała wynik. Arsenal próbował wyrwać zwycięstwo w końcówce, ale mecz zakończył się remisem.

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