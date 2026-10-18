W Brighton w Wielkiej Brytanii Manchester City pokonał Brighton 3:2 i przedłużył perfekcyjny start w Women's Super League. Zespół Andrée Jeglertza prowadził 3:0 już w pierwszych 18 minutach: Shaw zdobyła dwie bramki, a Niamh Charles strzeliła swojego pierwszego gola dla klubu po letnim transferze. Przed przerwą Brighton zmniejszył stratę dzięki golom Olivii Garcíi i Caitlin Hayes, ale nie zdołał wyrównać, według Sky Sports.

Chelsea strzeliła Tottenhamowi sześć goli

Manchester City utrzymał przewagę dwóch punktów nad Chelsea, która pokonała Tottenham 6:2. Lauren James i Ellie Carpenter zdobyły po dwie bramki dla zespołu Sonii Bompastor. Dzięki golowi Matildy Vinberg Tottenham wyrównał przed przerwą, ale Chelsea strzeliła trzy gole w ciągu dziewięciu minut drugiej połowy.

London City Lionesses pokonały Everton 2:1. W pierwszej połowie trafiły Delphine Cascarino i Freya Godfrey, a 20 minut przed końcem meczu emocje przywróciła Holly McNamara, która zdobyła bramkę głową po wejściu z ławki rezerwowych.

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Zwycięstwa Manchesteru United, Aston Villi i West Hamu

Manchester United pokonał zamykający tabelę Charlton 3:1 i awansował na piąte miejsce po trzecim z rzędu ligowym zwycięstwie. W pierwszych 13 minutach gole zdobyły Ella Toone i Andrea Medina, Leah Davidson strzeliła bramkę kontaktową, a Julia Zigiotti Olme ustaliła wynik krótko po upływie pół godziny gry.

Aston Villa odniosła pierwsze zwycięstwo w sezonie, odrabiając straty w meczu z Liverpoolem i wygrywając 2:1. Po wczesnym golu Natalii Ramos Villa odpowiedziała trafieniem Chasity Grant i samobójczym golem Grace Fisk. W innym spotkaniu Kelly Gago zdobyła jedyną bramkę w meczu, w którym West Ham pokonał Crystal Palace 1:0.

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