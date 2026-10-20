Snookerzysta Mark Allen przegrał z Jordanem Brownem 2:4 w pierwszej rundzie Northern Ireland Open w Belfaście w Irlandii Północnej. Dla 40-letniego Allena był to pierwszy mecz od majowego półfinału mistrzostw świata w Sheffield, w którym uległ Wu Yize.

Brown odrobił straty po otwierającej partii

Allen wygrał pierwszą partię meczu między dwoma reprezentantami Irlandii Północnej, jednak 39-letni Brown zwyciężył w dwóch kolejnych. Allen wyrównał na 2:2, lecz Brown uzyskał serie 53 i 80 punktów w dwóch ostatnich partiach i awansował do następnej rundy.

Więcej aktualnych wiadomości na kanale UA.News w Telegramie Telegram.

Jak informuje BBC Sport, Allen został 10. zawodnikiem z czołowej szesnastki, który odpadł w pierwszej rundzie tegorocznego turnieju. Wśród innych wczesnych porażek znaleźli się Ronnie O'Sullivan, Judd Trump i Mark Selby.

Inne wyniki dnia

Trzykrotny mistrz świata Mark Williams pokonał Robbiego Williamsa 4:2. Michael Holt wygrał z Zhou Yuelongiem 4:1. W ubiegłym roku Brown dotarł do ćwierćfinału Northern Ireland Open, gdzie przegrał z Allenem 2:5. Obrońca tytułu Jack Lisowski miał zagrać z Anthonym McGillem podczas wtorkowej wieczornej sesji.

Czytaj nas na