W Troyes we Francji Marsylia wygrała 2:0 w ostatnim meczu szóstej kolejki Ligue 1. Zespół przerwał serię pięciu porażek i opuścił strefę spadkową ligi francuskiej.

Sytuacja przed meczem

Przed rozpoczęciem niedzielnego spotkania klub z Marsylii znajdował się w strefie spadkowej. France 24 określiło to spotkanie jako mecz, w którym Marsylia potrzebowała zwycięstwa.

Mecz w Troyes kończył program szóstej kolejki Ligue 1. Wynik pozwolił zespołowi poprawić pozycję w tabeli i opuścić niebezpieczną strefę.

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Strzelcy goli

Dwie bramki dla Marsylii zdobyli Amine Harit i Himad Abdelli. Harit jest marokańskim piłkarzem, a Abdelli algierskim zawodnikiem.

France 24 podało w podpisie do nagrania wideo, że gol Abdellego był jego pierwszym dla klubu z Marsylii. Końcowy wynik meczu to 2:0.

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