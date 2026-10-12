Marsylia przerwała serię pięciu porażek, wygrywając 2:0 w Troyes — France 24
W Troyes we Francji Marsylia wygrała 2:0 w ostatnim meczu szóstej kolejki Ligue 1. Zespół przerwał serię pięciu porażek i opuścił strefę spadkową ligi francuskiej.
Sytuacja przed meczem
Przed rozpoczęciem niedzielnego spotkania klub z Marsylii znajdował się w strefie spadkowej. France 24 określiło to spotkanie jako mecz, w którym Marsylia potrzebowała zwycięstwa.
Mecz w Troyes kończył program szóstej kolejki Ligue 1. Wynik pozwolił zespołowi poprawić pozycję w tabeli i opuścić niebezpieczną strefę.
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Strzelcy goli
Dwie bramki dla Marsylii zdobyli Amine Harit i Himad Abdelli. Harit jest marokańskim piłkarzem, a Abdelli algierskim zawodnikiem.
France 24 podało w podpisie do nagrania wideo, że gol Abdellego był jego pierwszym dla klubu z Marsylii. Końcowy wynik meczu to 2:0.