Francuska Marsylia przegrała z austriackim Sturmem w Grazu w Austrii w meczu trzeciej kolejki fazy ligowej Ligi Europy. Jak podaje France 24, porażka była dla klubu z Marsylii trzecią w trzech meczach turnieju.

Wczesny gol gospodarzy

Gospodarze zdobyli bramkę na początku spotkania, a ten gol wystarczył Sturmowi do zwycięstwa. Mecz odbył się 22 października w Grazu.

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Wyniki innych francuskich klubów

Inne francuskie zespoły w europejskich rozgrywkach uzyskały różne wyniki. Lyon przegrał z Hoffenheim 0:3, Rennes zremisowało na wyjeździe z Juventusem 2:2, a Monaco pokonało Freiburg 3:0.

W wydaniu sportowym poinformowano również, że kolejne męskie i kobiece wyścigi kolarskie Tour de France wystartują w Wielkiej Brytanii. Męski wyścig rozpocznie się w Edynburgu i poprowadzi przez Liverpool oraz Cardiff, natomiast kobiecy wystartuje w Leeds.

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