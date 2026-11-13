Marta Kostyuk zakończyła swój występ na turnieju podsumowującym trzema porażkami i ustanowiła antyrekord

Ukraińska tenisistka, zajmująca 10. miejsce w światowym rankingu, przegrała z Amerykanką Cori Hauff w swoim ostatnim meczu fazy grupowej wynikiem 4:6, 5:7. Była to trzecia porażka Kostyuk w tym turnieju, która przedłużyła jej passę niepowodzeń do najdłuższej w karierze.

Była to dla niej siódma porażka z rzędu w grze pojedynczej na turniejach kobiecego cyklu WTA. W ten sposób Marta pobiła swój własny antyrekord najdłuższej serii porażek w karierze.

Poprzednia najdłuższa seria porażek Ukrainki trwała od 13 maja do 22 lipca 2025 roku, kiedy to przegrała sześć meczów z rzędu w grze pojedynczej.

Ostatni raz Kostyuk pokonała przeciwniczkę w grze pojedynczej 4 września 2026 roku. Wtedy, w trzeciej rundzie US Open, pokonała w dwóch setach neutralną tenisistkę posiadającą rosyjski paszport, Katerinę Aleksandrową.

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