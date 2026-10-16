Obrońca Manchesteru United Lisandro Martinez ma znaleźć się w kadrze zespołu na niedzielny wyjazdowy mecz z Leeds United. Piłkarz przeprosił po publicznych wypowiedziach krytykujących kierownictwo klubu, informuje Sky Sports.

Spotkanie z kierownictwem

Główny trener zespołu Michael Carrick powiedział, że sytuacja została wyjaśniona, a wszystkie zaangażowane strony idą dalej. Według portalu Martinez spotkał się w czwartek z przedstawicielami kierownictwa klubu, w tym z Wilcoxem, dyrektorem generalnym Omarem Berradą oraz Carrickiem. Po spotkaniu obrońca przeprosił za swoje wypowiedzi.

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Reakcja Carricka

Przed meczem z Leeds Carrick zaznaczył, że Martinez opublikował oświadczenie i uświadomił sobie swój błąd. Zdaniem trenera, dla klubu przyznanie przez piłkarza, co się stało, jest wystarczające, aby iść dalej. Wcześniej Martinez publicznie skrytykował, jego zdaniem, niewystarczające inwestycje podczas okna transferowego po wtorkowej porażce z Atletico Madryt w Lidze Mistrzów.

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