Meksyk wyśle do Salwadoru delegację czterech sportowców, aby wzięli udział w górskim ultramaratonie Cordillera Challenge, który odbędzie się od 6 do 8 listopada. Na czele zespołu stanie María Lorena Ramírez Hernández, przedstawicielka rdzennego ludu Rarámuri ze stanu Chihuahua, informuje Mexico News Daily.

130 kilometrów górskimi trasami

Cordillera Challenge to wielodniowy bieg o długości 130 kilometrów i łącznym przewyższeniu przekraczającym 6300 metrów. Trasa poprowadzi przez naturalne atrakcje Salwadoru, w tym jezioro kraterowe Coatepeque, wulkany Izalco i Ataco, a także nadmorską mierzeję Barra de Santiago.

Udział meksykańskich biegaczy jest częścią wspieranego przez rząd programu, którego celem jest zacieśnianie sportowych i kulturalnych więzi między Meksykiem a Salwadorem. W wydarzeniu weźmie również udział Myrna Beatriz de la Cruz, kierowniczka inicjatywy México Imparable, która łączy rozwój talentów sportowych z promowaniem tożsamości kulturowej i zwiększaniem widoczności rdzennych ludów Meksyku.

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Wystawa o kulturze Rarámuri

3 listopada w Bibliotece Narodowej w San Salvadorze zostanie otwarta wystawa fotograficzna „Meksyk — ziemia mistrzów”, sponsorowana przez ambasadę Meksyku. Zaprezentowane zostaną na niej zdjęcia codziennego życia, tradycji i dziedzictwa kulturowego społeczności Rarámuri w górskim regionie Sierra Tarahumara.

31-letnia Ramírez Hernández zdobyła międzynarodowe uznanie po zwycięstwie w 2017 roku w 80-kilometrowym biegu UltraTrail Cerro Rojo. Pokonała wówczas dystans w 7 godzin i 20 minut w tradycyjnych sandałach huarache. W 2025 roku sportsmenka otrzymała Narodową Nagrodę Sportową.

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