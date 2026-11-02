Zespół Mercedes został ukarany grzywną w wysokości 5 tys. euro po tym, jak brytyjski kierowca George Russell nie wypełnił obowiązkowych obowiązków medialnych po wyścigu podczas Grand Prix Meksyku w Meksyku. Jak podaje Sky Sports, Mercedes zwolnił kierowcę z rozmów z mediami z powodu jego trudnego stanu emocjonalnego po tym, jak zespołowy kolega Kimi Antonelli zdobył tytuł mistrza świata Formuły 1 w 2026 roku.

Przebieg wyścigu

Russell startował z drugiej pozycji, ale z powodu niezależnego od niego problemu technicznego stracił kilka miejsc i na pierwszym okrążeniu spadł na szóstą pozycję. Sędziowie uznali go za winnego kolizji z kierowcą Red Bulla Isackiem Hadjarem i nałożyli na niego karę 10 sekund. Brytyjczyk ostatecznie ukończył wyścig na szóstym miejscu.

Antonelli ukończył wyścig na trzecim miejscu i w wieku 20 lat został najmłodszym mistrzem świata w historii Formuły 1. Do końca sezonu pozostawały cztery rundy. Przed opuszczeniem toru Russell osobiście pogratulował Włochowi zdobycia tytułu.

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Stanowisko Mercedesa

Szef Mercedesa Toto Wolff oświadczył, że po finiszu zobaczył bardzo zmartwionego Russella. Według niego wyścig w Meksyku mógł być zwycięski dla Brytyjczyka, ponieważ bolid miał wystarczające tempo, jednak zespół zawiódł kierowcę na pierwszej prostej z powodu problemu z dostarczaniem energii.

Międzynarodowa Federacja Samochodowa ukarała Mercedesa grzywną 5 tys. euro za nieobecność Russella na wydarzeniach medialnych. Po rundzie spadł z drugiego na czwarte miejsce w klasyfikacji kierowców: zwycięzca wyścigu Max Verstappen awansował o dwie pozycje, a Lewis Hamilton, który ukończył wyścig na drugim miejscu, wyprzedził Russella i pozostał trzeci. Russell ma porozmawiać z dziennikarzami w czwartek w Brazylii przed Grand Prix São Paulo, zaplanowanym na 6–8 listopada.

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