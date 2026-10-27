Burmistrz Oslo wezwała rząd Norwegii do wprowadzenia zakazu wjazdu Rosjan na zawody Pucharu Świata w narciarstwie

Burmistrz Oslo Anne Lindbu wezwała rząd Norwegii do zniesienia wyjątków wizowych dla rosyjskich sportowców oraz do zakazania im wjazdu do kraju na zawody Pucharu Świata w narciarstwie klasycznym w Holmenkollen w sezonie 2026/2027. Inicjatywa ta była reakcją na decyzję Międzynarodowej Federacji Narciarskiej (FIS) o złagodzeniu wymogów i dopuszczeniu wybranych sportowców z Rosji i Białorusi pod tzw. „neutralnym” statusem.

Szefowa Oslo podkreśliła, że decyzja międzynarodowej federacji nie może zobowiązywać władz norweskich do wydawania zezwoleń na wjazd przedstawicielom kraju-agresora, dopóki Rosja prowadzi krwawą wojnę przeciwko Ukrainie. Stanowisko władz miejskich w pełni poparła Norweska Federacja Narciarska, której prezes Roger Finjord potwierdził kategoryczną odmowę dopuszczenia rosyjskich sportowców do międzynarodowych zawodów w Norwegii.

Źródło: NRK.

Wcześniej Rada Międzynarodowej Federacji Narciarskiej (FIS) zezwoliła sportowcom z Rosji i Białorusi na udział w międzynarodowych zawodach. Jednocześnie nałożono na nich szereg warunków i ograniczeń.

Międzynarodowa Federacja Podnoszenia Ciężarów (IWF) podjęła decyzję o zorganizowaniu mistrzostw świata seniorów w 2030 roku w Moskwie. Jest to pierwszy przypadek od początku pełnej inwazji Rosji na Ukrainę, kiedy to międzynarodowa federacja dyscypliny olimpijskiej przyznała Rosji prawo do organizacji mistrzostw świata wśród dorosłych.

Międzynarodowa Federacja Koszykówki (FIBA) zniosła indywidualne ograniczenia dla reprezentantów Rosji i Białorusi. Teraz zawodnicy, trenerzy, sędziowie i inni przedstawiciele tych krajów mogą brać udział w zawodach FIBA. Jednocześnie kwestia powrotu rosyjskich i białoruskich reprezentacji oraz klubów została przez federację na razie pozostawiona do dalszego rozpatrzenia.

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