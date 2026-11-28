Ukraińska biathlonistka Oleksandra Merkuszyna po zakończeniu sztafety mieszanej indywidualnej podczas etapu Pucharu Świata w Kontiolahti w emocjonalnym wywiadzie opowiedziała o presji psychicznej i upokorzeniach, z którymi – jak twierdzi – boryka się w drużynie od wielu lat.

Sportowiec stwierdziła, że negatywne nastawienie do jej wyników towarzyszy jej już od czasów młodzieżowych i powtarzało się niezależnie od tego, kto był jej trenerem.

Merkuszyna twierdzi, że wielokrotnie mówiono jej o niegodności jej osiągnięć, a także rozpowszechniano obraźliwe wypowiedzi na jej temat oraz na temat jej rodziny.

Biathlonistka podkreśliła, że obecna atmosfera w drużynie uniemożliwia jej skupienie się na sporcie i pełną pracę. Stwierdziła, że jest gotowa przejść do startów na poziomie Pucharu IBU, jeśli pozwoli jej to uniknąć wewnętrznych konfliktów.

Merkuszyna podkreśliła, że nie zamierza angażować się w spory zespołowe ani walczyć o miejsce w reprezentacji, a pragnie jedynie trenować, startować i osiągać wyniki w spokojnych warunkach.

Ukraińska biathlonistka Aleksandra Merkuszina zajęła czwarte miejsce w sprincie juniorów podczas Mistrzostw Świata, które odbywają się w niemieckim Arberze.

Ukraińska biatlonistka Anastazja Merkuszina odniosła zwycięstwo w indywidualnym biegu na 15 kilometrów w pierwszym dniu Mistrzostw Europy 2026, które odbywają się w norweskim Shushenie.

Wcześniej reprezentacja Ukrainy osiągnęła dobry wynik w sztafecie mieszanej podczas Pucharu IBU, zajmując siódme miejsce wśród najsilniejszych drużyn świata.

W składzie naszej drużyny wystąpili Bogdan Cymbal, Bogdan Borkowski, Anna Krywonos i Anastasia Merkuszyna.

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