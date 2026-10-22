Messi weźmie udział w ceremonii wręczenia Nagrody Księżniczki Asturii w dziedzinie sportu

Gwiazda „Inter Miami” Lionel Messi został zaproszony na oficjalne uroczystości z udziałem króla Hiszpanii Filipa VI i królowej Leticii. Argentyńczyk weźmie udział w ceremonii wręczenia Nagrody Księżniczki Asturii w dziedzinie sportu, która odbędzie się w hiszpańskim mieście Oviedo.

W czwartek, 22 października, Messi weźmie udział w oficjalnej kolacji z królem Filipem VI i królową Letitią. Wydarzenie to jest organizowane w ramach programu uroczystości związanych z wręczeniem Nagrody Księżniczki Asturii.

Tego samego dnia piłkarz spotka się z uczniami, studentami i kibicami w Pałacu Sportu w Oviedo.

W piątek, 23 października, Argentyńczyk weźmie udział w oficjalnym przyjęciu zorganizowanym przez rodzinę królewską, a następnie weźmie udział w ceremonii wręczenia Nagrody Księżniczki Asturii w dziedzinie sportu.

Według informacji podanych przez gazetę „Marca”, wieczorem tego samego dnia Messi wyruszy do Nowego Jorku, aby zdążyć na kolejny mecz „Inter Miami”. Mecz przeciwko „New York Red Bulls” zaplanowano na 24 października.

Lionel Messi jest ośmiokrotnym zdobywcą „Złotej Piłki” i czterokrotnym zwycięzcą Ligi Mistrzów. Argentyński napastnik zdobył również szereg międzynarodowych trofeów w barwach reprezentacji narodowej.

Wśród najważniejszych osiągnięć piłkarza znajdują się:

zwycięstwo w mistrzostwach świata w 2022 roku w barwach reprezentacji Argentyny;

dwa tytuły Pucharu Ameryki — w 2021 i 2024 roku;

złoty medal Igrzysk Olimpijskich 2008, który Messi zdobył w barwach argentyńskiej reprezentacji olimpijskiej.

Udział piłkarza w wydarzeniach w Oviedo odbędzie się pomiędzy meczami sezonu klubowego, ponieważ już 24 października „Inter Miami” czeka pojedynek z „New York Red Bulls”.

Informację tę podaje Marca.

Przypomnijmy, że piłkarz Lionel Messi strzelił dwa gole w wyjazdowym meczu „Inter Miami” przeciwko „Atlanta United” w USA. Spotkanie zakończyło się zwycięstwem drużyny z Miami wynikiem 3:1.

Podczas zamieszek w Paryżu w pobliżu Placu Republiki nieznany sprawca ukradł koszulkę klubu piłkarskiego „Barcelona” z autografem Lionela Messiego, a także opaskę kapitana argentyńskiego piłkarza.

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