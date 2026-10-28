Mykola Shaparenko skomentował druzgocącą porażkę Dynama z Szachtarem w Pucharze Ukrainy

Pomocnik kijowskiego „Dynamo” Mykoła Szaparenko skomentował porażkę swojej drużyny z donieckim „Szachtarem” wynikiem 0:3 w 1/8 finału Pucharu Ukrainy. Piłkarz przyznał, że kijowianie nie zdołali zaprezentować godnej gry, a wykluczenie Tarasa Mychawka w pierwszej połowie znacznie skomplikowało sytuację.

Pomocnik zaznaczył, że po porażce drużyna przeżywa negatywne emocje. Jak powiedział, piłkarzom jest szczególnie przykro z powodu tego, co pokazali na boisku przed własnymi kibicami.

„Oczywiście emocje są negatywne. Szczególnie wstydzimy się przed kibicami za to, co dzisiaj pokazaliśmy. Już wkrótce czeka nas kolejny mecz, mam nadzieję, że uda nam się to naprawić.

Realizowaliśmy to, co ćwiczyliśmy na treningach, wdrażaliśmy na boisku koncepcję zaplanowaną przez sztab trenerski, ale dalej sami widzieliście, co się stało. Po wykluczeniu znacznie trudniej było nam zmienić taktykę” – powiedział Szaparenko.

Według pomocnika, wykluczenie Tarasa Mychawka w pierwszej połowie zmusiło „Dynamo” do zmiany taktyki i utrudniło realizację pierwotnego planu sztabu trenerskiego.

Szaparenko zwrócił również uwagę na bramkę straconą pod koniec pierwszej połowy spotkania. Jego zdaniem po przerwie kijowianie mieli okazje do kontrataków, jednak nie potrafili ich odpowiednio wykorzystać.

„Bardzo przykro jest stracić bramkę pod koniec pierwszej połowy. Mieliśmy jednak dobre warunki do przeprowadzania kontrataków w drugiej połowie – trzeba było lepiej dysponować piłką i skuteczniej wykorzystywać własne okazje” – podkreślił piłkarz.

Po porażce z „Szachtarem” 0:3 „Dynamo” odpadło z rozgrywek Pucharu Ukrainy na etapie 1/8 finału.

Mykoła Szaparenko wyraził nadzieję, że w następnym meczu drużyna będzie w stanie naprawić sytuację i zrehabilitować się przed kibicami.

O tym Shaparenko opowiedział w wywiadzie dla oficjalnej strony internetowej „Dynamo”.

27 października „Szachtar” z Doniecka pokonał kijowskie „Dynamo” wynikiem 3:0 w meczu 1/8 finału Pucharu Ukrainy. Decydującym momentem spotkania było wykluczenie z boiska obrońcy drużyny z Kijowa, Tarasa Mychawka, w 30. minucie.

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