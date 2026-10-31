Miotacz klubu MLB Milwaukee Brewers Jacob Misiorowski, który ma polskie pochodzenie, powiedział, że zgodziłby się występować w reprezentacji Polski w baseballu, gdyby otrzymał taką propozycję. Informuje o tym Interia Sport.

Możliwe występy dla Polski

Temat możliwych występów Misiorowskiego dla Polski poruszono w podcaście Foul Territory. Były baseballista A.J. Pierzynski, który również ma związki z Polską, zapytał zawodnika, czy polska reprezentacja może na niego liczyć. Miotacz odpowiedział, że przyjąłby taką propozycję, gdyby się do niego zwrócono.

Wcześniej w rozmowie z Mookie Bettsem dla Bleacher Report Misiorowski potwierdził swoje polskie pochodzenie. Jednocześnie opowiadał, że nie mówi po polsku i nie miał okazji poznać swojej rodziny w Polsce. W sprawie propozycji gry dla polskiej drużyny w World Baseball Classic baseballista zaznaczył, że sformalizowanie takiej decyzji mogłoby być skomplikowane, ale sam pomysł mu się podoba.

Więcej aktualnych wiadomości na kanale UA.News w Telegramie Telegram.

Kariera w MLB

24-letni Misiorowski trafił do Major League Baseball w 2025 roku. Według publikacji był jednym z ważnych zawodników Brewers w World Series, które zakończyły się 28 października zwycięstwem zespołu z Milwaukee nad Tampa Bay Rays 4:1 w serii.

W czerwcu 2026 roku, w meczu przeciwko Colorado Rockies, wykonał narzut z prędkością niemal 167 km/h. Interia Sport nazywa go najszybszym narzutem miotacza rozpoczynającego mecz od początku takich pomiarów w 2008 roku.

Kontrakt i zarobki

W obecnym sezonie Misiorowski otrzymał 788 300 dolarów, według informacji Spotrac. Jego wynagrodzenie jest na razie ograniczone przepisami MLB dotyczącymi zawodników, którzy niedawno trafili do ligi. Jednocześnie Brewers wypłacili mu 2,35 mln dolarów przy podpisaniu kontraktu.

Czytaj nas na