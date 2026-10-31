Zawodnik KTM Pedro Acosta wygrał wyścig sprinterski Grand Prix Malezji MotoGP na Międzynarodowym Torze Sepang w Malezji. Drugie miejsce zajął reprezentant Ducati Marc Marquez, a trzeci był zawodnik Aprilii Marco Bezzecchi.

Wypadek lidera

Zdobywca pole position Alex Marquez odpadł z rywalizacji na trzecim okrążeniu, gdy prowadził w wyścigu. Zawodnik Trackhouse Ai Ogura prowadził przez większość 10-okrążeniowego sprintu, jednak pod koniec stracił pozycje i ukończył wyścig na czwartym miejscu.

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Walka o tytuł

Według Channel NewsAsia wynik sprintu zwiększył przewagę Marca Marqueza nad Jorge Martinem do 19 punktów. Martin wycofał się z powodu utrzymującego się bólu nadgarstka, który utrudniał mu powrót po złamaniu. Hiszpański zawodnik przyznał, że jego szanse na tytuł zostały już zaprzepaszczone.

Podczas sobotniego wyścigu w Sepang istniało zagrożenie deszczem. Główny wyścig Grand Prix Malezji zaplanowano na niedzielę.

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