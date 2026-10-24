Marc Marquez na Ducati wygrał sprint Grand Prix Australii na torze Phillip Island i odzyskał prowadzenie w mistrzostwach MotoGP. Po zwycięstwie Hiszpan miał 365 punktów i wyprzedzał Jorge Martina o 10 punktów.

Walka o prowadzenie

Marquez startował z pole position i utrzymał prowadzenie na początku wyścigu. Jego rywal w walce o tytuł, Jorge Martin, awansował na drugą pozycję, wyprzedzając Alexa Marqueza i Johanna Zarco.

Podczas sprintu Martin trzykrotnie obejmował prowadzenie, jednak za każdym razem Marquez odzyskiwał pierwszą pozycję. Wyścig odbył się na suchej nawierzchni po dwóch deszczowych sesjach kwalifikacyjnych, choć nad torem wciąż pozostawały ciemne chmury.

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Upadek Martina

Na ósmym okrążeniu Martin upadł, gdy jego motocykl stracił przyczepność do nawierzchni. Zawodnika zabrano z miejsca wypadku na noszach, a Aprilia poinformowała, że przewieziono go do centrum medycznego na badania.

Po finiszu Marquez powiedział, że obaj zawodnicy jechali na granicy możliwości w walce o tytuł. Drugie miejsce zajął jego brat Alex Marquez z Gresini Racing, a trzeci był Fabio Di Giannantonio z VR46 Racing. O przebiegu sprintu informuje Channel NewsAsia.

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