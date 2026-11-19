18 listopada 2026 roku ukraiński piłkarz Mykhailo Mudryk po raz pierwszy opowiedział o skandalu dopingowym, z powodu którego przez prawie dwa lata nie mógł grać na poziomie zawodowym. W wywiadzie udzielonym Dmytrowi Gordonowi stwierdził, że zakazany meldonium mógł dostać się do jego organizmu podczas pobytu w reprezentacji Ukrainy. Piłkarz oskarżył również Ukraiński Związek Piłki Nożnej (UAF) o niewłaściwą organizację pracy drużyny oraz brak wsparcia podczas dochodzenia.

Te oświadczenia zwróciły uwagę na sprawę, która latem 2026 roku zakończyła się nieoczekiwaną decyzją. W styczniu Mudryk otrzymał czteroletnią dyskwalifikację, ale już 31 lipca Angielski Związek Piłki Nożnej (FA) zezwolił mu na powrót do rozgrywek. Powodem były zmiany w standardach antydopingowych oraz porozumienie zawarte z udziałem Światowej Agencji Antydopingowej (WADA).

Jednocześnie z oficjalnych dokumentów wynika, że piłkarz przyznał się do naruszenia przepisów antydopingowych. Dlatego też zakończenie okresu zawieszenia nie oznacza jego pełnego uniewinnienia z prawnego punktu widzenia.

UA.News opisuje, jak rozwijała się sprawa dopingowa Mykhaila Mudryka, co oświadczyli piłkarz i przedstawiciele UAF, dlaczego skrócono czteroletnią karę oraz jakie pytania pozostały bez odpowiedzi.

Mykhailo Mudryk oskarżył reprezentację Ukrainy i UAF o skandal dopingowy

W wywiadzie udzielonym Dmytrowi Gordonowi Mykhailo Mudryk stwierdził, że przed otrzymaniem informacji o pozytywnym wyniku testu nigdy nie słyszał o meldonium i nie wiedział, w jaki sposób ten zabroniony środek mógł dostać się do jego organizmu.

Według Mudryka mogło to mieć miejsce podczas pobytu w obozie reprezentacji Ukrainy. Wyjaśnił, że w tamtym czasie przyjeżdżał na Ukrainę wyłącznie w związku z powołaniami do reprezentacji narodowej. Piłkarz twierdził również, że meldonium jest rozpowszechnione głównie w Europie Wschodniej, dlatego pojawienie się tej substancji w jego organizmie wiąże właśnie z pobytem w reprezentacji.

Na bezpośrednie pytanie dziennikarza, czy obwinia organizację procesów w reprezentacji narodowej, Mudryk odpowiedział: „Tak, dokładnie tak”.

Główny zarzut piłkarza dotyczy bezpieczeństwa i kontroli nad preparatami, które otrzymują zawodnicy. Mudryk porównał organizację pracy reprezentacji do dużych europejskich klubów, gdzie podczas wyjazdów specjalni pracownicy odpowiadają za dostęp do piłkarzy, ich zakwaterowanie i warunki życia.

Według Ukraińca w reprezentacji nie istniał odpowiedni system kontroli. Opowiedział również, że dietetyk reprezentacji narodowej mniej więcej raz na dwa dni przynosił piłkarzom małe kubeczki z tabletkami, które mieli zażywać. Według Mudryka bezpośrednio przed meczami taka praktyka nie miała miejsca.

Piłkarz uważa, że w takich warunkach istniało wiele możliwych dróg przedostania się zabronionej substancji do organizmu. Jednocześnie nie twierdził, że to właśnie tabletki od dietetyka zawierały meldonium, ani nie wskazał konkretnej osoby, która mogła być zamieszana w tę sprawę.

Osobno Mudryk skrytykował działania Ukraińskiego Związku Piłki Nożnej po rozpoczęciu dochodzenia w sprawie dopingu. Według niego kierownictwo UAF formalnie wykazywało gotowość do pomocy, ale w praktyce wsparcie było niewystarczające. Piłkarz twierdził, że związek nie przyczynił się do ustalenia okoliczności, w jakich meldonium dostało się do jego organizmu, i obawiał się ewentualnej odpowiedzialności za niedociągnięcia organizacyjne w reprezentacji.

Kolejnym zarzutem był możliwy wyciek poufnych informacji. Mudryk opowiedział, że na początku dochodzenia jego adwokaci prowadzili korespondencję e-mailową z przedstawicielami UAF. Następnie część tej korespondencji trafiła do publicznej wiadomości, a zespół piłkarza był zmuszony samodzielnie próbować ograniczyć jej rozpowszechnianie. Nazwał tę sytuację przejawem nieprofesjonalizmu.

Jednocześnie Mudryk nie przedstawił publicznie dowodów na to, kto dokładnie ujawnił tę korespondencję. Podczas wywiadu Dmytro Gordon zapytał również piłkarza o osobiste wsparcie ze strony prezesa UAF Andrieja Szewczenki. Mudryk potwierdził, że ten skontaktował się z nim po wybuchu skandalu dopingowego, jednak, jak twierdzi, rozmowa ograniczyła się do pytania o to, jak się ma.

Mówiąc o wsparciu moralnym, piłkarz zaznaczył: „Nie pamiętam takiego wsparcia”.

Chronologia sprawy dopingowej Mudryka: od pozytywnego wyniku testu do czteroletniej dyskwalifikacji

Sprawa dopingowa Mykhaila Mudryka rozpoczęła się jesienią 2024 roku, kiedy grał on w londyńskim „Chelsea” i regularnie otrzymywał powołania do reprezentacji Ukrainy. Zgodnie z oficjalnym komunikatem FA, pozytywną próbkę pobrano od piłkarza 22 października 2024 roku podczas kontroli antydopingowej poza zawodami. Analiza wykazała niskie stężenie meldonium.

W październiku Mudryk rzeczywiście grał w reprezentacji narodowej. 11 października strzelił zwycięskiego gola w meczu z Gruzją w Poznaniu, a 14 października wystąpił w spotkaniu z Czechami we Wrocławiu.

Zatem, jeśli mamy zweryfikować wersję piłkarza dotyczącą ewentualnego spożycia substancji podczas pobytu w reprezentacji, należy przede wszystkim zbadać okoliczności październikowego zgrupowania. Listopadowe mecze odbyły się już po pobraniu próbki, która dała wynik pozytywny.

4 grudnia 2024 roku FA poinformowała Mudryka o wyniku analizy i tymczasowo zawiesiła go w prawach do uprawiania piłki nożnej. Sprawa została upubliczniona 17 grudnia, kiedy to „Chelsea” opublikowała oficjalne oświadczenie. Wówczas klub potwierdził, że piłkarz stanowczo zaprzeczał świadomemu stosowaniu zabronionych substancji. Sam Mudryk określił informację o pozytywnym wyniku testu jako całkowity szok i wyraził nadzieję na szybki powrót na boisko.

23 maja 2025 roku FA postawiła piłkarzowi oficjalne zarzuty na podstawie dwóch przepisów regulaminu antydopingowego. Dotyczyły one obecności substancji zabronionej w próbce oraz jej stosowania lub próby stosowania. W styczniu 2026 roku niezależna komisja dyscyplinarna przeprowadziła przesłuchanie i nałożyła na Mudryka czteroletnią dyskwalifikację.

Piłkarz zaskarżył tę decyzję do Sportowego Sądu Arbitrażowego (CAS) w Lozannie. Apelację złożono 25 lutego, choć informacja o karze została podana do wiadomości publicznej dopiero później. 30 lipca 2026 roku FA oraz przedstawiciele Mudryka osiągnęli porozumienie w zgodzie z WADA. Następnego dnia angielski związek oficjalnie ogłosił, że piłkarz nie podlega już dyskwalifikacji i może powrócić do rozgrywek.

Jak Andrij Szewczenko, Siergiej Rebrow i UAF komentowali skandal dopingowy z udziałem Mudryka

Oświadczenia Mykhaila Mudryka z listopada 2026 roku znacznie różnią się od tego, jak sytuację opisywali wcześniej przedstawiciele Ukraińskiego Związku Piłki Nożnej.

Już 20 grudnia 2024 roku ówczesny główny trener reprezentacji Ukrainy Siergiej Rebrow poinformował, że rozmawiał z piłkarzem po pojawieniu się informacji o pozytywnym wyniku testu. Rebrow podkreślił, że Mudryk jest ważnym graczem reprezentacji narodowej i obiecał mu wsparcie. Trener oświadczył, że sztab trenerski będzie walczył o piłkarza i liczy na minimalną karę.

11 lutego 2025 roku po raz pierwszy skomentował tę sytuację prezes UAF Andrij Szewczenko. Potwierdził, że związek otrzymywał zapytania od zespołu prawników Mudryka i prowadził z nim korespondencję. Szewczenko podkreślił: „Wszyscy wierzymy, że Mudryk nie jest winny”.

Prezes UAF oświadczył również, że nie uważa sprawy dopingowej za koniec kariery piłkarza w „Chelsea”. Spodziewał się, że Mudryk powróci do gry, choć nie był w stanie podać konkretnych terminów.

We wrześniu 2025 roku przedstawiciele UAF udzielili komentarza dziennikarzom BBC Sport. Związek podkreślił, że nie jest stroną postępowania dyscyplinarnego prowadzonego przez angielskie organy piłkarskie. W UAF poinformowano, że ani FA, ani WADA nie przesłały jej oficjalnych zapytań dotyczących tej sprawy. Jednocześnie związek utrzymywał kontakt z adwokatami Mudryka i przekazywał niezbędne informacje.

Osobno przedstawiciele UAF zaprzeczyli, jakoby ich urzędnicy, pracownicy, lekarze i trenerzy byli zamieszani w sprawę dopingową. Nie udzielili bardziej szczegółowych wyjaśnień, powołując się na wymogi poufności.

Kolejne ważne oświadczenie padło 27 maja 2026 roku, kiedy Mudryk otrzymał już czteroletnią dyskwalifikację. Szewczenko powtórzył, że UAF nie była stroną konfliktu. Według niego federacja odpowiadała na wszystkie wnioski adwokatów piłkarza i przekazywała maksymalną ilość informacji, jaką udało jej się zebrać.

Prezes UAF wyraził również nadzieję, że CAS podejmie sprawiedliwą decyzję i skróci okres dyskwalifikacji. Tak więc w latach 2024–2026 kierownictwo związku konsekwentnie deklarowało poparcie dla Mudryka. Jednak UAF nie uznawała własnej odpowiedzialności za obecność zabronionej substancji w jego organizmie.

Czym jest meldonium i dlaczego Mudryk został zdyskwalifikowany na cztery lata

Meldonium to lek znany również pod nazwą handlową „Mildronat”. Stosuje się go w leczeniu niektórych chorób sercowo-naczyniowych.

WADA włączyła meldonium do programu monitorowania w 2015 roku, a od 1 stycznia 2016 roku umieściła je na liście substancji zabronionych. Zakaz dotyczy zarówno okresu startowego, jak i pozastartowego. Oznacza to, że pozytywny wynik testu może skutkować postępowaniem dyscyplinarnym niezależnie od tego, czy sportowiec oddał próbkę po meczu.

W sprawie Mudryka FA wykryła niskie stężenie meldonium w próbce pobranej 22 października 2024 roku. Ważne jest, że system antydopingowy przewiduje odpowiedzialność sportowca za substancje zabronione wykryte w jego organizmie. Do stwierdzenia naruszenia nie zawsze konieczne jest udowodnienie świadomego zamiaru uzyskania przewagi sportowej.

Jednocześnie przypadkowe spożycie preparatu, zanieczyszczenie suplementów diety lub ingerencja osób trzecich mogą mieć wpływ na ocenę winy i surowość kary. Jednak takie okoliczności należy potwierdzić dowodami.

W styczniu 2026 roku niezależna komisja dyscyplinarna FA stwierdziła naruszenie przepisów antydopingowych i nałożyła na Mudryka czteroletnią dyskwalifikację.

Jak Mudrykowi udało się skrócić czteroletnią dyskwalifikację

Kluczowa decyzja w sprawie Mykhaila Mudryka została podjęta 30 lipca 2026 roku. Angielski Związek Piłki Nożnej poinformował, że zakończył postępowanie w porozumieniu z WADA.

Istotnym czynnikiem były zmiany w dokumencie technicznym TD2027MRL, który określa minimalne poziomy stężenia poszczególnych substancji zabronionych, przy których laboratoria mają obowiązek zgłaszać wyniki analiz.

FA zaznaczyła, że zgodnie ze zaktualizowanymi wymogami technicznymi stężenie meldoniumu wykryte w próbce Mudryka nie spowodowałoby zgłoszenia naruszenia przepisów antydopingowych.

Jednak nowe standardy nie mają mocy wstecznej. Dlatego nie mogły one automatycznie unieważnić wyniku analizy przeprowadzonej zgodnie z poprzednimi przepisami. Ostatecznie FA, przedstawiciele Mudryka oraz WADA skorzystali z mechanizmu rozstrzygania sprawy przewidzianego w art. 10.8.2 Światowego Kodeksu Antydopingowego.

Pozwala to sportowcowi przyznać się do naruszenia przepisów i zaakceptować sankcję uzgodnioną z organami antydopingowymi. W pewnych okolicznościach umożliwia to skrócenie okresu dyskwalifikacji.

W przypadku Mudryka karę zmieniono na okres, który już odbył. W rejestrze brytyjskiej agencji antydopingowej UK Anti-Doping znajduje się odpowiedni wpis dotyczący sprawy piłkarza związanej z meldoniem, którą rozpatrywała FA. Nazwisko sportowca zostało utajnione, ale daty i okoliczności pokrywają się z oficjalnym komunikatem angielskiego związku.

Okres sankcji wskazany w rejestrze wynosi 21 miesięcy i jeden tydzień — od 22 października 2024 r. do 30 lipca 2026 r. włącznie.

W ten sposób Mudryk powrócił do piłki nożnej nie w wyniku całkowitego wycofania wszystkich zarzutów. Przyznał się do naruszenia przepisów antydopingowych, ale strony skróciły karę do okresu, który już odbył.

Ile Mudryk wydał na sprawę dopingową i jak powrócił do piłki nożnej

Sprawa dopingowa miała dla Mykhaila Mudryka nie tylko sportowe, ale i finansowe konsekwencje. W wywiadzie dla Gordona piłkarz opowiedział, że obrona prawna, indywidualne treningi i utrzymanie formy fizycznej wymagały znacznych nakładów finansowych.

Jak twierdzi, koszt usług adwokatów sięgał milionów funtów szterlingów. Mudryk nie podał dokładnej kwoty. W czasie zawieszenia musiał samodzielnie organizować treningi, wynajmować boiska piłkarskie i współpracować z osobistymi specjalistami. Jednocześnie, jak twierdzi piłkarz, „Chelsea” nadal wypłacała mu wynagrodzenie.

Po zakończeniu sprawy Mudryk określił okres zawieszenia jako najtrudniejszy etap swojej kariery. Podkreślił również, że nigdy świadomie nie stosował zabronionych środków.

W sierpniu 2026 roku Ukrainiec powrócił do treningów z „Chelsea”, a na początku września przeszedł na zasadzie wypożyczenia do „Tottenhama”. 5 września po raz pierwszy od prawie dwóch lat zagrał w oficjalnym meczu. W meczu przeciwko „Nottingham Forest” Mudryk wszedł z ławki rezerwowych w 75. minucie.

Wkrótce jednak piłkarz doznał kontuzji kostki, przez co ponownie opuścił szereg meczów.

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