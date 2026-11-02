Na mecz reprezentacji Indii i Pakistanu podczas Mistrzostw Świata mężczyzn w krykiecie 2027, który odbędzie się 10 października w Johannesburgu w RPA, wpłynęło prawie 8,4 mln wniosków o bilety. Mecz fazy grupowej zostanie rozegrany na stadionie Wanderers o pojemności 34 tys. widzów, podaje BBC Sport.

Popyt na mecz i finał

Turniej w 2027 roku wspólnie zorganizują RPA, Zimbabwe i Namibia. Na stadionie Wanderers zaplanowano również finał, który ma odbyć się 21 listopada. Na decydujący mecz turnieju wpłynęło prawie 8 mln wniosków o bilety.

Mecz otwarcia mistrzostw świata 7 października będzie powtórką finału z 2023 roku, gdy Australia pokonała Indie w Ahmedabadzie. Rywalizacja Indii i Pakistanu należy do najbardziej oczekiwanych w międzynarodowym krykiecie, choć Indie wygrały dziewięć ostatnich bezpośrednich spotkań. Pakistan po raz ostatni pokonał Indie w Pucharze Azji w 2022 roku.

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Format fazy grupowej

Pakistan zagra w jednej grupie z Australią, Afganistanem, Zimbabwe oraz uczestnikiem kwalifikacji. Do drugiej grupy trafiły Anglia, RPA, Bangladesz, Sri Lanka, Nowa Zelandia i kolejny uczestnik kwalifikacji.

Do etapu Super 7 awansują po trzy najlepsze drużyny z każdej grupy oraz najlepsza reprezentacja spośród zespołów, które zajmą czwarte miejsca. Cztery drużyny z etapu Super 7 zakwalifikują się do półfinałów.

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