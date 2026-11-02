Napastnik Bayernu Monachium Harry Kane przed meczem Ligi Mistrzów z Atletico w Madrycie w Hiszpanii powiedział, że wolałby zwycięstwo w turnieju od Złotej Piłki. Angielski piłkarz podkreślił, że trofea drużynowe są głównym celem w piłce nożnej, informuje BBC Sport.

Priorytet dla trofeów drużynowych

Kane nazwał zdobycie Złotej Piłki jednym z najlepszych momentów swojego życia i kariery. Jednocześnie zaznaczył, że chciałby przeżyć z drużyną emocje związane ze zwycięstwem w Lidze Mistrzów i podnieść trofeum z Bayernem.

Zapytany, co wybrałby między Pucharem Europy Mistrzów Klubowych a Złotą Piłką, piłkarz odpowiedział, że wybrałby Ligę Mistrzów. Dodał, że ma możliwość zdobycia obu tych wyróżnień.

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Nowy kontrakt z Bayernem

33-letni Kane poinformował również, że jest bliski podpisania nowego kontraktu z monachijskim klubem. Jak powiedział, strony uzgodniły większość kluczowych warunków, a prawnikom pozostało dopracowanie szczegółów. Napastnik spodziewa się, że umowa może zostać sfinalizowana w ciągu najbliższych dni.

W ubiegłym sezonie Kane strzelił 73 gole dla klubu i reprezentacji oraz pomógł Bayernowi zdobyć krajowy treble. Do monachijskiej drużyny dołączył z Tottenhamu w sierpniu 2023 roku za 100 mln euro.

Przygotowania Bayernu do meczu z Atletico odbywają się bez głównego trenera Vincenta Kompany'ego. Belg trafił do szpitala po tym, jak stracił przytomność podczas treningu drużyny rezerw 23 października, a pięć dni później został wypisany ze szpitala. Podczas gdy Kompany kontynuuje rekonwalescencję, pierwszą drużyną zarządza jego asystent Aaron Danks.

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