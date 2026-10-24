Polski napastnik Patryk Klimala został mistrzem Korei Południowej w barwach FC Seoul. Stołeczny klub zapewnił sobie tytuł po domowym remisie 1:1 z Gangwon FC, informuje Interia Sport.

Tytuł po remisie

W meczu z Gangwon FC Klimala nie strzelił gola. Goście nie wykorzystali rzutu karnego w pierwszej połowie. Po przerwie stracili bramkę, jednak później zespoły wyrównały wynik i podzieliły się punktami.

Dla FC Seoul jest to pierwszy tytuł mistrzowski od dziesięciu lat. Według Chosun jest to siódme mistrzostwo w historii klubu, z uwzględnieniem okresu, gdy drużyna występowała pod nazwą Anyang LG.

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Wkład polskiego napastnika

28-letni Klimala przeszedł do FC Seoul w czerwcu 2025 roku po zakończeniu wypożyczenia ze Śląska Wrocław do Sydney FC. Polski piłkarz ma 16 goli w K League 1 i walczy o tytuł najlepszego strzelca rozgrywek.

Kilka dni przed meczem z Gangwon FC Klimala zdobył dwie bramki w spotkaniu z Gimcheon Sangmu, które zakończyło się wynikiem 2:2. Portale Sofascore i Flashscore uznały go za najlepszego zawodnika tamtego pojedynku.

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