Napastnik Borussii Dortmund Fabio Silva strzelił decydującego gola w 89. minucie wyjazdowego meczu der Klassiker z Bayernem w Monachium w Niemczech. Jego bramka ustaliła końcowy wynik na 2:2 i zachowała serię Borussii bez porażki. Jak informuje Sky Sports News, Portugalczyk przyjął piłkę, zrobił sobie miejsce i drugim kontaktem posłał ją w dalszy róg bramki.

Gol w Monachium

Przed przejściem do Borussii Silva grał w Wolverhampton, które kupiło go z Porto za 30 mln funtów, gdy piłkarz miał 18 lat. W Premier League rozegrał 62 mecze i strzelił cztery gole, a także występował na wypożyczeniu w Anderlechcie, PSV, Rangers i Las Palmas.

W ubiegłym roku Silva definitywnie odszedł z Wolverhampton i podpisał kontrakt z klubem z Dortmundu. W swoim debiutanckim sezonie w Bundeslidze przeważnie pozostawał na ławce rezerwowych, a latem nie wykluczał zmiany klubu, ponieważ chciał częściej wychodzić w podstawowym składzie.

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Konkurencja w ataku

Po rozmowie z trenerem i dyrektorem sportowym przed zamknięciem okna transferowego Silva pozostał w Borussii i strzelił gole w dwóch pierwszych meczach sezonu Bundesligi. Jednocześnie jego czas gry pozostaje ograniczony: w ciągu ostatnich sześciu tygodni tylko raz wyszedł w podstawowym składzie w mistrzostwach Niemiec — w meczu z Eintrachtem.

24-letni napastnik uważa, że może grać razem z doświadczonym napastnikiem Serhou Guirassym, a nie tylko go zastępować. W ubiegłym sezonie Silva strzelił trzy gole, podczas gdy Guirassy — 22. W tym sezonie trzykrotnie rozpoczynali mecze razem, a Borussia wygrała wszystkie te spotkania. W Monachium Guirassy również pozostał na boisku wraz z Silvą i strzelił pierwszego gola dla Dortmundu w meczu.

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