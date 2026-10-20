NBA finalizuje umowy z klubami dotyczące początkowego etapu własnej europejskiej ligi NBA Europe i wkrótce planuje ogłosić jej uczestników. Poinformował o tym zastępca komisarza NBA Mark Tatum, jak podaje Channel NewsAsia, powołując się na Reuters.

Według Tatuma uruchomienie projektu zaplanowano na październik 2027 roku. NBA nie zmieniła tych planów po tym, jak największe europejskie kluby koszykarskie odrzuciły propozycję współpracy z ligą. Jednocześnie zaznaczył, że możliwość osiągnięcia porozumienia z Euroligą pozostaje otwarta.

Model nowej ligi

NBA oraz Międzynarodowa Federacja Koszykówki FIBA formalnie ogłosiły w marcu zamiar utworzenia NBA Europe. Zakłada się, że rozgrywki obejmą stałe franczyzy, a także kluby, które będą co roku kwalifikować się na podstawie wyników sportowych.

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Tatum oświadczył, że nowy projekt przewiduje inwestycje w akademie, rozwój koszykówki na poziomie podstawowym, organizację turnieju, marketing oraz infrastrukturę aren. Według jego oceny będzie to największa inwestycja w europejską koszykówkę.

Różnice z Euroligą

Euroliga ma obecnie 13 stałych klubów-akcjonariuszy i planuje przyznać do ośmiu długoterminowych licencji w ramach rozszerzenia turnieju do 24 drużyn. Ogłoszenie nowych franczyz jest oczekiwane w połowie listopada.

Tatum skrytykował podejście Euroligi do rozszerzenia, podkreślając niestabilność finansową części klubów. Według niego stałe franczyzy NBA Europe, według prognoz NBA, mogą stać się rentowne w trzecim roku działalności, a kluby w pierwszej dekadzie otrzymają wielomiliardowe wypłaty. Dyrektor generalny Euroligi Chus Bueno wcześniej ostrzegł, że dalsza fragmentacja kontynentalnego rynku koszykarskiego będzie katastrofą.

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