Narodowa Liga Futbolowa nie podejmie działań dyscyplinarnych wobec klubu Philadelphia Eagles w związku ze sposobem prowadzenia leczenia rozgrywającego Jalena Hurtsa po wykryciu u niego zakrzepów krwi. Informuje o tym The Guardian, powołując się na osobę zaznajomioną ze sprawą.

Kontakty NFL z personelem medycznym

W oświadczeniu NFL wskazała, że jej przedstawiciele utrzymywali kontakt z personelem medycznym Eagles oraz londyńską kliniką Cleveland Clinic przez cały okres leczenia zawodnika. Liga poinformowała, że główny lekarz NFL Allen Sills koordynuje zasoby medyczne z czołowymi specjalistami na rynkach międzynarodowych w porozumieniu ze Stowarzyszeniem Zawodników NFL.

Według ligi opiekę medyczną nad sportowcami sprawuje personel medyczny klubów, koordynując ją z niezależnymi lekarzami.

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Hurts opuści resztę sezonu

Hurts znajduje się na liście kontuzjowanych i ma opuścić pozostałą część sezonu po tym, jak zakrzep w jego lewej łydce przemieścił się do płuc. Klub oraz agentka futbolisty Nicole Lynn poinformowali, że u rozgrywającego zdiagnozowano zakrzepicę żył głębokich i obustronną zatorowość płucną.

Hurts przechodzi leczenie lekami rozrzedzającymi krew i nie będzie mógł uczestniczyć w aktywnościach futbolowych, dopóki będzie je przyjmował. 11 października zagrał przeciwko Jacksonville w Londynie, trzy dni po tym, jak po treningu poinformował personel medyczny o urazie. Londyńscy specjaliści początkowo zdiagnozowali u niego zakrzepicę żył powierzchownych w lewej łydce.

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