Niemcy rozważają możliwość rezygnacji z organizacji mistrzostw świata w hokeju na lodzie w 2027 roku, zaplanowanych na maj. Powodem jest decyzja Sportowego Sądu Arbitrażowego, która zobowiązała Międzynarodową Federację Hokeja na Lodzie do umożliwienia rosyjskim reprezentacjom wszystkich kategorii wiekowych powrotu do międzynarodowych rozgrywek, informuje Euronews.

30 października Sportowy Sąd Arbitrażowy uchylił czteroletni zakaz udziału reprezentacji Federacji Rosyjskiej — państwa-agresora — w międzynarodowych turniejach hokejowych. IIHF oświadczyła, że nie zgadza się z werdyktem, jednak go wykona. Organ wykonawczy federacji rozpoczął dwudniowe posiedzenie poświęcone tej decyzji.

Stanowisko niemieckiej federacji

Prezes Niemieckiej Federacji Hokeja na Lodzie (DEB) Frank H. Lutz oświadczył, że werdykt sądu zasadniczo zmienia sytuację kraju-gospodarza turnieju. Według niego federacja nie popiera powrotu rosyjskich drużyn do międzynarodowego hokeja i analizuje decyzję wspólnie z IIHF.

Lutz zaznaczył, że udział Rosji będzie miał dla Niemiec poważne konsekwencje w sferze bezpieczeństwa, polityki i gospodarki. DEB ma później poinformować o dalszych krokach.

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Bojkot i reakcja sponsorów

Finlandia, Norwegia, Czechy, Łotwa, Dania i Szwecja ogłosiły, że nie zagrają przeciwko Rosji na mistrzostwach świata w 2027 roku. Austria również rozważa przyłączenie się do tego stanowiska. Fińska Federacja Hokeja na Lodzie oświadczyła, że nie będzie rozgrywać meczów z Rosją, dopóki ta nie zakończy pełnoskalowej wojny przeciwko Ukrainie.

Minister spraw zagranicznych Finlandii Elina Valtonen oświadczyła, że zamierza omówić z kolegami z UE ograniczenia wjazdu rosyjskich sportowców do całej strefy Schengen. Minister spraw wewnętrznych Czech Lubomír Metnar podkreślił, że decyzja CAS nie zobowiązuje Czech do wydawania wiz obywatelom Rosji, ponieważ zakaz wydawania im wiz krótkoterminowych pozostaje w mocy.

Dwóch sponsorów mistrzostw również oświadczyło, że jest gotowych wycofać wsparcie dla turnieju z udziałem Rosji. Szwedzka firma AJ Products poinformowała, że poprosi o niedemonstrowanie jej logo, a fiński producent opon Nokian Tyres stwierdził, że kontynuowanie sponsoringu w takich warunkach byłoby sprzeczne z jego wartościami.

Minister spraw zagranicznych Ukrainy Andrij Sybiha oświadczył, że nie ma podstaw do powrotu Rosji do międzynarodowego sportu, dopóki trwa wojna. Komisja Europejska ze swojej strony podkreśliła, że federacje sportowe i państwa członkowskie UE muszą przestrzegać sankcji i środków ograniczających Unii.

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