W USA, przed Grand Prix Formuły 1 w Austin, Adrian Newey odpowiedział na krytykę byłego szefa Red Bulla Christiana Hornera. Newey stwierdził, że Horner być może nie do końca rozumiał jego ból i frustrację z powodu długotrwałych problemów zespołu z dostawcą jednostek napędowych Renault, informuje Sky Sports News.

Reakcja na słowa Hornera

W nowej autobiografii Drive Horner wspomniał wydarzenia z 2014 roku, gdy Newey otrzymał ofertę od Ferrari i rozważał opuszczenie Red Bulla. Były szef zespołu napisał, że zasmuciło go pragnienie konstruktora, by odejść przy pierwszych trudnościach. Zaznaczył też, że nie uważał już ich partnerstwa za tak silne jak wcześniej.

Newey powiedział, że nie przeczytał jeszcze całej książki. Według niego dla konstruktora podwozia nieudany rok producenta jednostek napędowych można zaakceptować. Znacznie gorsza jest jednak sytuacja, gdy dostawca, jego zdaniem, nie wykazuje zamiaru rozwiązania problemu.

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Okres z Renault

Red Bull nadal korzystał z jednostek napędowych Renault po wprowadzeniu regulaminu turbohybrydowego w 2014 roku. Francuski producent miał trudności z nowymi przepisami, co wpłynęło na konkurencyjność bolidów zaprojektowanych przez Neweya. Konstruktor stwierdził, że sytuacja z tym dostawcą nie zmieniła się aż do przejścia Red Bulla na Hondę w 2019 roku.

Ostatecznie Newey odrzucił ofertę Ferrari w 2014 roku, przedłużył kontrakt z Red Bullem i zaczął łączyć pracę w Formule 1 z innymi projektami firmy. Pozostał w Red Bullu do 2024 roku, a w następnym roku dołączył do Astona Martina. Newey podkreślił również, że on i Horner pozostają przyjaciółmi.

Konstruktor zgodził się z oceną Hornera dotyczącą podobieństw między obecną sytuacją Astona Martina a początkowymi latami Red Bulla po przejęciu zespołu Jaguar w 2005 roku. Według Neweya obie ekipy w przeszłości przechodziły zmiany właścicieli i kierownictwa, a głównym zadaniem jest usprawnienie współpracy w zespole, przezwyciężenie izolacji działów i poprawa kultury zespołowej.

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