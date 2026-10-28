Crystal Palace pokonało Fulham 1:0 w meczu czwartej rundy Pucharu Ligi na stadionie Craven Cottage i awansowało do ćwierćfinału turnieju. Jedynego gola w 37. minucie strzelił napastnik Eddie Nketiah.

Gol po pierwszym strzale

Jak informuje Sky Sports, Fulham miało przewagę w grze w pierwszej połowie i stworzyło kilka groźnych sytuacji. W 16. minucie Tete, który pozostał niekryty przy dalszym słupku, niecelnie uderzył głową. Dwie minuty później bramkarz Palace Dean Henderson poradził sobie ze strzałem Robinsona.

Crystal Palace otworzyło wynik swoim pierwszym strzałem w meczu. Oscar Mingueza przedarł się prawą flanką i posłał piłkę w pole karne, a Nketiah delikatnym dotknięciem skierował ją do bramki. Było to dziesiąte dotknięcie piłki przez napastnika w tym meczu.

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Interwencje Hendersona

Po przerwie Fulham nadal naciskało. W 68. minucie Alex Iwobi otrzymał piłkę po zgraniu Timothy’ego Castagne’a, lecz z bliskiej odległości uderzył prosto w Hendersona. Bramkarz uratował również swój zespół w doliczonym czasie gry, broniąc strzał głową Gonzalo Garcii.

Pod koniec spotkania Crystal Palace mogło podwoić prowadzenie, ale Daichi Kamada strzelił obok bramki z granicy pola karnego. Zwycięstwo pomogło zmniejszyć presję na trenera zespołu Pierre’a Sage’a, zauważa serwis.

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