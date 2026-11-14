Norwegia zakazała wjazdu rosyjskim i białoruskim sportowcom — Sybiga

Ograniczenie dotyczy zawodowych sportowców oraz personelu pomocniczego z Rosji i Białorusi. Powodem tej decyzji jest trwająca rosyjska agresja wobec Ukrainy – poinformował minister spraw zagranicznych Andrij Sybiga.

Oświadczył to minister spraw zagranicznych Ukrainy Andrij Sybiga.

Decyzja władz norweskich była bezpośrednią odpowiedzią na złagodzenie ograniczeń przez międzynarodowe federacje sportowe.

Według ministra prób przywrócenia przedstawicieli Federacji Rosyjskiej do międzynarodowych zawodów nie można oddzielać od rzeczywistości wojny, ponieważ rosyjski sport wyczynowy pozostaje ściśle powiązany ze strukturami państwowymi Kremla.

„Przyznanie sportowcom statusu neutralnego nie znosi automatycznie tych powiązań” – podkreślił Sybiga.

Dzięki temu, że Finlandia, Kanada, a teraz także Norwegia podejmują konkretne działania, międzynarodowy opór wobec powrotu Rosji do sportu wciąż rośnie.

W ministerstwie zaznaczono, że decyzje federacji sportowych nie mogą zwalniać rządów z odpowiedzialności za uwzględnienie szerszych konsekwencji rosyjskiej agresji.

„Dziękuję Norwegii i naszym norweskim partnerom za tę ważną decyzję oraz za ich zasadniczą solidarność z Ukrainą” – dodał szef MSZ.

Wcześniej Finlandia wprowadziła zakaz wjazdu dla rosyjskich sportowców od 16 listopada.

Również Holandia nie wydała wiz rosyjskim sportsmenkom przed mistrzostwami świata.

Dziewięć krajów UE poparło sankcje wobec federacji sportowych posługujących się symboliką Federacji Rosyjskiej.

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