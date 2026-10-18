Kobieca reprezentacja Nowej Zelandii w rugby league odniosła w Newcastle zwycięstwo po odrobieniu strat nad Fidżi, 18:12, w inauguracyjnym meczu mistrzostw świata. Nowozelandki przegrywały 4:12 w pierwszej połowie i 10:12 do przerwy, jednak uniknęły porażki z debiutantkami turnieju, informuje BBC Sport.

Fidżi objęło prowadzenie w pierwszej połowie

Nowa Zelandia otworzyła wynik już w drugiej minucie dzięki przyłożeniu Stacey Waaki. Jednak Fidżi przejęło inicjatywę po 21. minucie: kapitan Sereana Naitokatoka przedarła się z pozycji dummy-half i posłała Losanę Lutu na pole punktowe. Lutu zdobyła pierwsze w historii kobiecej reprezentacji Fidżi przyłożenie na mistrzostwach świata.

Pięć minut później Sienna Laing powiększyła przewagę Fidżi. Drugie przyłożenie Waaki przed przerwą zmniejszyło stratę Nowej Zelandii do dwóch punktów. Był to pierwszy raz, gdy Nowozelandki przegrywały po pierwszej połowie w meczu mistrzostw świata.

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Przełom po przerwie

Po wznowieniu gry obrona Fidżi przez długi czas powstrzymywała ataki rywalek. Ostatecznie rzuty karne Zahary Temary pozwoliły Nowej Zelandii wyrównać wynik i wyjść na prowadzenie. Zwycięstwo w końcowych minutach przypieczętowała Leianne Tufuga, która zdobyła przyłożenie po poprzecznym kopnięciu Raecene McGregor.

Główny trener Nowej Zelandii Ricky Henry nazwał mecz „sygnałem ostrzegawczym” dla zespołu i stwierdził, że zawodniczki odeszły od zaplanowanej gry. Następnym rywalem Nowej Zelandii w grupie B będzie Francja w Christchurch, a Fidżi zagra z Papuą-Nową Gwineą.

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