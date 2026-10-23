W USA kobieca liga piłkarska NWSL i związek zawodowy zawodniczek NWSLPA uzgodniły zniesienie ograniczających kryteriów uzyskania statusu High Impact Player. Od 1 stycznia 2027 roku klub będzie mógł nadać ten status każdej piłkarce, jeśli jej pensja będzie wynosiła co najmniej 12% podstawowego limitu płac ligi, informuje The Guardian.

Nowe zasady dla klubów

Mechanizm High Impact Player pozwala zespołom wydać dodatkowo do 1 mln dolarów ponad ustalony limit płac na pozyskanie gwiazdorskich piłkarek. W sezonie 2026 podstawowy limit wynosił 3,7 mln dolarów. NWSL będzie również miała prawo ustalać maksymalną liczbę piłkarek ze statusem High Impact Player w jednym klubie.

Poprzednia wersja przepisu przewidywała osiem kryteriów uzyskania takiego statusu. Należały do nich minuty gry w reprezentacji USA, wyróżnienie Ballon d’Or, wybór do jedenastki gwiazd NWSL, a także obecność w rankingach medialnych, w tym na liście 100 najlepszych piłkarek świata The Guardian oraz w rankingu atrakcyjności rynkowej sportsmenek.

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Uregulowanie sporów

NWSLPA zakwestionowała ten mechanizm, twierdząc, że klasyfikacja piłkarek narusza federalne prawo pracy oraz obowiązującą umowę zbiorową. Zgodnie z wcześniejszymi wymogami o status mogło ubiegać się około 100 piłkarek, w tym Trinity Rodman i Sophia Wilson.

Strony uregulowały łącznie sześć roszczeń, w tym spór dotyczący odrzucenia przez ligę propozycji kontraktu między Washington Spirit a Rodman. Przed wprowadzeniem mechanizmu High Impact Player komisarz NWSL Jessica Berman nie zezwoliła klubowi na zawarcie z piłkarką umowy o średniej rocznej wartości przekraczającej 1 mln dolarów, powołując się na jej strukturę z odroczonymi płatnościami. Rodman później ponownie podpisała kontrakt z Washington Spirit na rekordowych warunkach, których wartość wraz z bonusami przekracza 2 mln dolarów rocznie.

Liga nadal będzie mogła odrzucać kontrakty z powodu prób obejścia limitu płac, jednak będzie musiała powiadomić związek zawodowy o decyzji i przedstawić wyjaśnienie w ciągu 72 godzin. Umowa przewiduje także uznanie większości obowiązujących kontraktów reklamowych piłkarek dotyczących butów piłkarskich oraz anulowanie wcześniej nałożonych kar.

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